Simona Ventura e Giovanni Terzi, due grandi assenti al matrimonio/ “Non potremo esserci”: chi sono e perché

Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi, due grandi amici mancheranno all’evento: l’annuncio

Il grande giorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi è arrivato, e mentre si attende la celebrazione del matrimonio, c’è chi annuncia attraverso i social la propria assenza all’evento. Stiamo parlando di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, amici della coppia che hanno condiviso il palcoscenico di Ballando con le stelle (che ha visto Tognazzi tra i concorrenti, così come Ventura e Terzi). La coppia di registi ha deciso di utilizzare Instagram per fare pubblicamente i suoi auguri ai novelli sposi, chiarendo le motivazioni della loro assenza al matrimonio.

Caterina, figlia adottiva Simona Ventura/ La conduttrice: "non ha mai avuto un momento di crisi"

“Che peccato non essere lì oggi… Tutto l’amore del mondo da Ricky e Simona”, è la didascalia che accompagna un video in cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi ammettono di non poter essere alle nozze a causa del loro prossimo lavoro.

Il messaggio di Simona Izzo e Ricky Tognazzi agli sposi

“Cara Simona e caro Giovanni vi state sposando… – ha esordito Simona Izzo nel video per gli sposi, che la vede al fianco del marito Ricky Tognazzi – Noi l’abbiamo fatto un sacco di tempo fa e siamo ancora qua!” Il video continua con la coppia che si scusa, svelando anche un retroscena: “Ci dispiace tanto non essere con voi perché noi siamo stati i primi a saperlo perché ce l’avete detto proprio prima di annunciarlo e per questo avremmo voluto ancora di più esserci ma siamo molto presi con il nostro film che cominciamo a girare lunedì. Tanti auguri Giovanni e Simona!”. Un gesto, quello della coppia di registi, che ha accolto il favore del web, che ha trovato molto carino il gesto di fare auguri oltre che scusarsi pubblicamente per la loro assenza al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Bravi, ci vorrebbero più persone di cuore come voi!”, ha scritto un utente.

Simona Ventura, tutto sul matrimonio con Giovanni Terzi/ Dagli ospiti ai testimoni: "Sarà festa meravigliosa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Izzo (@simonettaizzo)













© RIPRODUZIONE RISERVATA