Simona Ventura, proposta di matrimonio di Giovanni Terzi in diretta a Ballando/ “Ci sposiamo il 6 luglio?”

Simona Ventura e Giovanni Terzi: proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle 2023

Lacrime di gioia e commozione nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023, sabato 9 dicembre. Al termine dell’esibizione di Simona Ventura e Samuel Peron, dove non è mancato un momento molto delicato in cui la conduttrice ha parlato della figlia Caterina, c’è stato un colpo di scena. Alla presenza dei genitori della Ventura Rino ed Anna Pagnoni, Giovanni Terzi emozionato le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio con tanto di anello.

Visibilmente emozionato Giovanni Terzi le ha chiesto la mano: “Questi mesi sono stati entusiasmanti e faticosi sia dal punto di vista umano che fisico anche se mi sono trovato benissimo con tutti voi, più o meno, e volevo proprio in questo luogo dire qualcosa a Simona che è la donna della mia vita che è la donna che me l’ha cambiata completamente accogliendo anche tutti i miei difetti” In lacrime Simona Ventura ha risposto con il canonico ‘SI’ alla proposta.

Ballando con le stelle 2023: Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano il 6 luglio 2023

Colpo di scena, dunque, nella puntata di questa sera dello show di Milly Carlucci quando Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. I due, in realtà, hanno già fissato la data di matrimonio per il 6 luglio 2023 dopo ben due rinvii. La coppia, infatti, avrebbe dovuto sposarsi nel 2020 ma poi lo scoppio della pandemia li ha fatti destistere. Le nozze sono slittate al 2022 ma anche in questo caso lo scoppio della guerra gli ha costretti al rinvio.

Alla fine Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano il 6 luglio 2023. La conduttrice ed il giornalista al termine della proposta si sono abbandonati ad un lungo abbraccio tra le lacrime di gioia ed i sorrisi. E persino la conduttrice Milly Carlucci, sempre impeccabile, non è riscuta a trattenere l’emozione e si è congratulata con i futuri sposi con la voce rotta. A stemperare il clima forse eccessivamente melenso ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che ha tirato in mezzo Rossella Erra: “State attenti che Rossella rischia di sentirsi male con tutto questo amore.”

