Simona Ventura, grave lutto: morta l’amica Sabrina Boldrocchi/ “Terribile notizia”

Un grave lutto ha colpito Simona Ventura. La conduttrice ha condiviso alcune immagini su Instagram, mandando il suo ultimo saluto ad una cara amica. Lei è Sabrina Boldrocchi, 51 anni, imprenditrice milanese e signora della moda. Si tratta di un affetto di lunga data, come palesano gli scatti condivisi dalla Ventura, affiancati da parole di grande dolore.

Giovanni Terzi, malattia ai polmoni: "Non posso guarire"/ "Ha ucciso mia madre"

Nel primo messaggio postato dalla conduttrice, si legge: “Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere – scrive con dolore – Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.

Giovanni Terzi "Ho una malattia che sta uccidendo i miei polmoni"/ "Covid? Fatale"

Simona Ventura, l’ultimo saluto all’amica Sabrina

Un grande dolore per Simona Ventura, che poco dopo ha voluto condividere un’altra foto con l’amica Simona, risalente a tempi più recenti. Con loro c’è infatti anche il compagno della conduttrice, Giovanni Terzi, oltre ad altri amici. Accanto allo scatto, la Ventura ricorda con alcune parole la grande forza dell’amica: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. È così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre”. Non sono chiare le motivazioni della morte dell’amica, anche se le parole della Ventura fanno intuire che possa essere stata una malattia a portarla via dai suoi cari.

Simona Ventura "Mara Venier e Barbara D'Urso? Odio l'ipocrisia"/ Nuovo affondo!





© RIPRODUZIONE RISERVATA