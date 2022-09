Simona Ventura, il gesto per Paola Perego/ “Stava attraversando un momento brutto e…”

Simona Ventura e l’inizio dell’amicizia con Paola Perego

Simona Ventura e Paola Perego, ospiti di Serena Bortone all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno del 15 settembre, svelano come è nata la loro amicizia. “All’inizio avevo un pregiudizio nei suoi confronti perchè non avevamo mai lavorato insieme e facevamo parte di due scuderie diverse e quindi pensavo che fosse una persona antipatica e, invece, quando l’ho incontrata è stata tutta un’altra cosa. Ci hanno diviso alla nascita”, confessa la Perego.

Nonostante entrambe lavorino da anni in televisione, prima del programma Citofonare Rai 2, la Perego e la Ventura non si erano mai incontrato. C’è stato un momento, però, che è stato fondamentale per farle avvicinare e a svelarlo è stata la stessa Simona.

Simona Ventura e il tweet per Paola Perego

Il 2017 è stato fondamentale per far avvicinare Simona Ventura e Paola Perego. Tutto avvenne quando alla Perego decisero di chiudere una trasmissione per accuse sessiste. “Ci siamo ritrovate nel 2017. A Paola successe una cosa brutta chiudendole il programma e ho trovato questa cosa talmente ingiusta che ho fatto un tweet in sua difesa”, ha svelato Simona.

“Un tweet pubblico” – sottolinea la Perego. “E noi non ci conoscevamo ed è stato un atto di grande coraggio perchè in quel momento significava mettersi contro la Rai. Tante persone che io frequentavo non l’hanno fatto” – aggiunge la Perego che, colpita dal gesto di Simona ha deciso di “chiamarla e invitarla a cena e da lì è nato tutto”.

