Simona Ventura “Maneskin? Piacciono a tutti!”/ “Gruppo così mancava anche in America”

Una mattiniera Simona Ventura, oggi, è stata in collegamento con la trasmissione UnoMattina per commentare il “fenomeno” Maneskin, i quali hanno ormai ottenuto una popolarità mondiale. Dalla partecipazione a X Factor, passando per il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo seguito dalla vittoria all’Eurovision Song Contest, anche Simona Ventura è intervenuta per dire la sua sul gruppo che ha conquistato il mondo intero con la sua musica ed il suo rock.

Proprio domani i Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, come annunciato di recente da Jimmy Fallon, mentre in America il loro singolo più suonato pare sia proprio la loro “Baggin'”. Ma qual è il segreto della giovane rock band nostrana e qual è il messaggio che trasmettono? “Io anche quando facevo il giudice di X Factor cercavo sempre delle popstar”, ha esordito la Ventura, “degli artisti che riempissero una casella che non c’era. Fondamentalmente loro sono arrivati al momento giusto, nel posto giusto e con la loro grande preparazione”.

Simona Ventura commenta il successo dei Maneskin: la novità nella musica mondiale

I Maneskin, d’altro canto, come ricordato dalla stessa Simona Ventura, fanno musica da molti anni: “Hanno riempito la casella del gruppo così nuovo, estremo di funk rock che probabilmente mancava anche nel mercato americano. Ecco perché sono la nostra bandiera italiana all’estero”, ha aggiunto la conduttrice, motivando il loro grande successo.

Fino a qualche mese fa non avremmo mai potuto asserire una cosa simile, ed invece con i Maneskin tutto sarebbe cambiato. “Il belcanto italiano era un altro: Laura Pausini, in parte Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Il Volo. Adesso sono arrivati i Maneskin che cantando in inglese hanno portato avanti il nostro Paese. Questo è il progresso che ci piace”, ha proseguito la Ventura, augurando lunga vita ai Maneskin. Nello scorso Sanremo, durante la serata delle cover, la band aveva duettato con Manuel Agnelli, loro ‘padre putativo’ nel talent di Sky. Simona in merito ha spiegato di amare le novità: “Sono sempre per le cose nuove e i Maneskin mi piacciono moltissimo e gli ascolto con stima ma grandi lodi ad Amadeus che ha saputo fare un cast di artisti molto eterogenei e diversi tra loro”. Secondo la conduttrice i Maneskin piacciono a tutte le generazioni: “Non ci chiudiamo al futuro ma lo guardiamo con curiosità”. Infine, un commento sul look di questi ragazzi: “C’è carisma qui, ed il carisma non si può comprare, si ottiene. Bucano lo schermo. Sul palco sono veramente eclettici e catalizzano l’attenzione. Vale la pena andarli a vedere dal vivo!”. E su Damiano David, leader della band: “Il suo timbro è unico e spero che rimanga sempre con i Maneskin”.

