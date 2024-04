Simona Ventura: “Matteo Bassetti una volta mi ha zittita”/ “Dovevo dirgli: ‘Vuoi prendere il mio posto?!’”

L’intervista di Simona Ventura a Belve è stata quanto mai ricca e variegata, la conduttrice ha toccato diversi temi della sua vita, passando in rassegna alcuni momenti cruciali della sua vita privata ma soprattutto quelli legati alla sua professione. Non sono mancati aneddoti anche piuttosto simpatici, in particolare quando la conduttrice l’ha incalzata a proposito di una ‘belvata’.

Simona Ventura ci ha pensato giusto un attimo; pochi attimi ha rivelato la sua personale ‘belvata’ – alias “cattiveria” – che però nel suo caso assume la connotazione di ‘postuma’. La conduttrice ha infatti fatto un passo indietro andando al periodo difficile del Covid; a colloquio in uno studio televisivo con il medico Matteo Bassetti che ai tempi veniva spesso chiamato in causa per offrire il suo contributo sul tema.

Simona Ventura a Belve: “Una ‘belvata’? Avrei voluto dirla a Matteo Bassetti…”

“Io avevo raccontato la mia esperienza a proposito del Covid e lui mi disse: ‘Adesso venga lei a mettersi al posto mio’…”, questo il ricordo di Simona Ventura che, ospite nel programma di Francesca Fagnani, ha dunque rivelato la sua ‘belvata’ che però ai tempi non riuscì a proferire ai danni di Matteo Bassetti. “Io restai zitta ma avrei voluto dire: ‘Venga lei al posto mio visto che sta sempre in televisione’. Una sorta di ‘belvata postuma’, mi è venuta adesso”. La conduttrice ha poi aggiunto come tra lei e il medico sia presto tornato il sereno: “Però poi abbiamo fatto pace perché è una persona che stimo”.











