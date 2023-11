Simona Ventura: “Music Farm potrebbe funzionare nella tv moderna”/ “Adesso è il momento di…”

Simona Ventura, un momento d’oro tra ascolti e opportunità

Simona Ventura non è certo oggi che diventa tra i personaggi cardine del contesto televisivo; come conduttrice, il suo ruolo è forse tra i più longevi e apprezzati nel tempo. Senza dubbio però, l’ultimo periodo le ha restituito una lucentezza che forse in maniera ingiusta sembrava essere sbiadita negli ultimi anni. Attualmente gli impegni per la conduttrice sembrano moltiplicarsi e tutti sono caratterizzati da un successo degno di nota.

L’annata di Simona Ventura è iniziata con Citofonare Rai2; il programma sta riscuotendo grandi ascolti e pare – come riporta Biccy – sia già in cantiere la prossima edizione. Nel frattempo, la conduttrice si sta dilettando a Ballando con le stelle nel ruolo di concorrente; il suo cammino è tra i più lineari e il trionfo finale è tutt’altro che un’utopia. Per non farsi mancare nulla, Super Simo è anche opinionista a Che Tempo Che fa.

Simona Ventura e l’eventuale ritorno di Music Farm: “Potrebbe tornare…”

Tra la moltitudine degli impegni attuali, con una recente intervista rilasciata a TvTalk – riportata da Biccy – Simona Ventura ha anche rivelato quale sarebbe il format che porterebbe nuovamente sul piccolo schermo nel ruolo di conduttrice. “L’Isola? No di sicuro, quello ormai ho già dato pesantemente. Secondo me Music Farm è un programma che potrebbe tornare e potrebbe funzionare nella tv moderna”.

Simona Ventura sarebbe dunque disposta a fare da padrona di casa ad un eventuale ritorno di Music Farm; il reality è sparito dai radar dal 2006, tra l’altro proprio con la conduttrice al timone. La conduttrice, sempre a TvTalk, ha anche dichiarato: “Ho fatto veramente tante cose in tv, non mi manca nulla; adesso è il momento di divertirsi e di potersi appoggiare a dei programmi in cui veramente mi diverto. Ho una leggerezza che forse quando facevo L’Isola dei Famosi e altre cose non avevo”.

