Simona Ventura “Paola Perego dice che vincerò Ballando con le stelle 2023″/ Giovanni Terzi? “Ci supporteremo”

Simona Ventura pronta per Ballando con le stelle 2023: “Non temo la giuria“

Simona Ventura è prontissima per il nuovo palcoscenico televisivo che la attende, quello di Ballando con le stelle 2023. La conduttrice è stata fortemente voluta nel cast dalla padrona di casa Milly Carlucci. E, in un’intervista al settimanale Chi in occasione della presentazione della nuova edizione del dance show di Rai 1, ha svelato: “La Super Simo degli Anni 90 era sempre pronta, quella di oggi diciamo che è piuttosto volenterosa, ecco. Battute a parte, sono felice e onorata che Milly mi abbia scelta per questo fantastico viaggio“.

Coraggio e grande forza di volontà sono gli ingredienti che hanno convinto Simona Ventura a mettersi in gioco nel programma. E, parlando della giuria, ammette di non provare affatto timore ma di essere rispettosa delle critiche, purché costruttive: “Li conosco tutti piuttosto bene e non temo niente e nessuno. Le critiche, quelle costruttive, sono sempre ben accette e poi, cosa non da poco, sono pur sempre una vecchia volpe della foresta e sarà quindi difficile farmi cadere in determinate provocazioni“.

Ma non solo. Simona Ventura ritrova nel cast di Ballando con le stelle 2023 due persone per lei molto importanti: il compagno Giovanni Terzi e la collega Paola Perego, con la quale conduce Citofonare Rai 2. Parlando proprio della conduttrice, ‘Super Simo’ ironicamente rivela: “Paola Perego dice che vincerò io. Una sorta di augurio al contrario. Scherzi a parte, è bello condividere con lei anche quest’avventura. Stessi orari, stesse sveglie e, soprattutto, stessi ritmi anche al di là del nostro Citofonare Rai 2“.

Parlando invece di Giovanni Terzi, la conduttrice ammette che ora le loro conversazioni si focalizzano soprattutto sui balli nei quali dovranno cimentarsi. Sarà però fondamentale il sostegno reciproco, sebbene rivali sulla pista da ballo: “Ci aiuteremo e ci supporteremo, visto che sarà impossibile nascondere passi, mosse e strategie“. E, parlando dell’ipotesi nozze, allontana l’argomento focalizzando la propria attenzione soltanto sulla nuova avventura tv: “Intanto finiamo Ballando e poi chi lo sa. Potrebbe succedere in qualsiasi momento“.











