Simona Ventura piange a Ballando con le stelle: “Ho rischiato la depressione”/ “Subìto violenza psicologica”

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura racconta il dramma del suo passato: "Buco nero"

Simona Ventura si è raccontata senza filtri e in maniera molto onesta nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023 rivelando un periodo nerissimo della sua vita. “Fino al 2011 la mia vita era infelice perché mi sentivo sola ma il lavoro andava alla grande. Poi piano piano mi sono ritrovata con delle catena addosso senza accorgermene non avevo la forza di tagliare determinati legami, mi ero completamente isolata questo buco nero lo vedo anche vicino a momenti di depressione.” ha confessato in lacrime Simona Ventura.

A Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura è scoppiata a piangere pensando al suo momento difficile: “Momento nero della mia vita che io non ho riconosciuto fino ad adesso e va dal 2011 al 2018. Il lavoro è diventato meno però stavo vicina ai miei ragazzi ma poi mi sono allontanata anche da loro e mi sono sentita in colpa” La conduttrice ha parlato di ‘catene sentimentali’ difficili da spiegare e poi ha aggiunto: “Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente tu ci credi anche che sei una persona che non vale”

Simona Ventura ha poi continuato il suo sfogo in lacrime aggiungendo: “La violenza psicologica ti toglie le forze” In quel periodo sono successo molte cose ma il fatto in assoluto che l’ha spinta a dare una svolta alla sua vita ed andare avanti è stato l’incidente al figlio Nicolò Bettarini. Il ragazzo infatti è stato ferito a coltellate ed ha rischiato la vita. Da allora c’è stata la sua rinascita ed adesso è uno dei momenti più belli della sua vita ed a coronare il tutto c’è l’amore con Giovanni Terzi che presto verrà sigillato con un matrimonio.

Dopo la clip Simona Ventura in coppia con Samuel Peron a Ballando con le stelle 2023 si è esibita sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. L’esibizione ma soprattutto le parole della conduttrice hanno colpito tutti, tutta la giuria, Rossella Erra e persino la padrona di casa Milly Carlucci. Alla fine la conduttrice ha totalizzato 44 punti (53 complessivi).











