Simona Ventura “Sposerò Giovanni Terzi”/ “Da dicembre ogni momento sarà buono”

Sarà matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi: lo ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata a Novella 2000, rivelando anche che da dicembre in avanti ogni momento sarà quello buono per convolare a nozze. La storica conduttrice e il giornalista hanno iniziato la loro relazione nel 2018; lei si era separata da Gerò Carraro, conosciuto poco dopo il divorzio ufficiale dal suo primo marito Stefano Bettarini (dal quale ha avuto due figli). Stando a quanto ha dichiarato alla rivista, la Ventura ha potuto rendersi conto di quanto Giovani Terzi sia importante per la sua vita: la pandemia da Coronavirus, che ha costretto all’isolamento forzato e a rivedere qualche priorità, ha fatto in modo che l’amore tra i due diventasse ancora più concreto, tanto da convincerli al grande passo. “Noi siamo uno, la nostra è una famiglia” ha detto lei, che ha appunto confermato come la quarantena sia stata la cartina di tornasole della loro relazione. E ancora: “In questo periodo abbiamo scoperto delle cose che ci hanno unito ancora di più”.

SIMONA VENTURA: “SPOSERO’ GIOVANNI TERZI”

Simona Ventura ha poi detto che nel corso del lockdown da Coronavirus lei e Giovanni hanno potuto elaborare insieme dei progetti, e di avere bisogno di lui perché “è una persona molto protettiva e molto tranquilla, ci diamo forza a vicenda”. A proposito di progetti: ce n’è già uno in cantiere per una trasmissione che dovrebbe andare in onda su Discovery. Per adesso se ne sa poco, ma sembra che Terzi si occuperà delle interviste mentre per una volta la Ventura non dovrebbe comparire sullo schermo come suo solito, rimanendo invece dietro le quinte in qualità di autrice. Per allora, chissà, la coppia dovrebbe già essere felicemente sposata: bisognerà solo aspettare che si torni ad una parvenza di normalità e poi si potrà organizzare il matrimonio, nel frattempo però sembra che Simona Ventura – la cui prima volta all’altare risale all’ormai lontano 1998 – abbia trovato l’amore della sua vita, per il momento non possiamo che fare loro tanti auguri aspettando di replicare quando sarà arrivato il tempo di convolare a nozze.



