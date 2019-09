Simona Ventura/ “Sposerò presto Giovanni Terzi? Non siamo più giovanissimi quindi…”

Simona Ventura è pronta al ritorno in televisione e, forse, al nuovo grande passo della sua vita. A 54 anni “Supersimo” pare abbia voglia di rimettersi in gioco e dopo le indiscrezioni che vorrebbero la conduttrice emiliana e il suo fidanzato, Giovanni Terzi, in procinto di convolare a giuste nozze, questo pomeriggio la diretta interessata è stata ospite nel salotto televisivo di Lorella Cuccarini su Rai 2. Nella oramai consueta intervista in cosa a “La Vita in Diretta”, la Ventura infatti non solo ha di fatto confermato che presto potrebbe portare all’altare il giornalista ed intellettuale di un anno più grande di lei ma ha parlato pure del nuovo programma che esordirà questo weekend sulle reti del servizio pubblico. “Sposerò Giovanni? Diciamo che andiamo avanti a grandi falcate e visto che non siamo più giovanissimi…” ha spiegato sibillinamente, ma nemmeno tanto, la Ventura alla padrona di casa, aggiungendo che uno dei motivi per cui non vuole lasciarsi scappare questa occasione è dovuta al fatto che Terzi rappresenta uno di quegli amori “molto difficili da trovare”. Bocche cucite però sul fatto se il giornalista le abbia fatto già o meno la classica proposta: “Diciamo che è nei nostri piani, ma queste cose dovete chiederle a lui…” ha ribattuto la Ventura, rivelando però che Giovanni è arrivato nella sua vita in un momento davvero particolare.

SIMONA VENTURA, “GIOVANNI TERZI E’ L’UOMO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO”

Infatti, confessandosi con Lorella Cuccarini, Simona Ventura ha ammesso che Giovanni Terzi rappresenta per lei uno di quegli amori giusti che arrivano nei momenti giusti: “Io non ci pensavo proprio, anzi immaginavo di rimanere single ma proprio quando pensavo di restare sola l’ho conosciuto ad una cena a casa di amici” spiega la 54enne che mostra di essere ancora Supersimo non solo nella voglia di ricominciare una nuova storia d’amore ma anche dal punto di vista professionale. “Starmi dietro è difficile per i miei collaboratori, ma pure io ho bisogno di momenti di pausa: comunque io voglio sentirmi viva ed avere delle motivazioni” chiarisce la Ventura, spiegando come mai quel nomignolo affibbiatole agli esordi della sua carriera le calzi ancora bene. E dopo un accenno al rapporto coi figli e al dramma vissuto dal suo Nicolò (“Ma sono stata una mamma privilegiata a differenza di altre”), non manca una finestra su “La Domenica Ventura”, il nuovo programma di intrattenimento calcistico (sottotitolo: Il Calcio sui Maccheroni) che la vedrà tornare indietro nel tempo, pur senza svelare molto del format che mescolerà informazione e intrattenimento per 35 domeniche di fila rivolgendosi non solamente ai tifosi ma a un pubblico il più eterogeneo possibile.

