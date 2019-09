Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano/ “Mi auguro duri tutta la vita”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a sposarsi. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola, che dedica la copertina alla conduttrice che, da domenica 15 marzo, tornerà in tv con la nuova trasmissione di Raidue “La domenica Ventura”. Per Super Simo è un momento decisamente magico. Oltre ad essere tornata a lavorare su Raidue, rete in cui ha vissuto anni di straordinario successo, vive un momento sereno dal punto di vista sentimentale. L’incontro con Giovanni Terzi, giunto nella sua vita dopo la fine della storia con Gerò Carraro, le ha ridato fiducia nell’amore e il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per pronunciare il secondo sì dopo quello con Stefano Bettarini che potrebbe affiancarla nella sua nuova avventura televisiva.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI PRONTI A SPOSARSI: “SPERIAMO DURI TUTTA LA VITA”

A confermare l’intenzione di sposare Giovanni Terzi è la stessa Simona Ventura che, ai microfoni del settimanale Chi, ha dichiarato: “Ovvio che mi auguro – e ne sono anche abbastanza certa – che questo rapporto durerà per tutta la vita. Questo è il senso dell’amore che proviamo io e Giovanni”, ha ammesso Simona che, su un futuro matrimonio con il compagno, ha aggiunto – “Domani potrebbe prospettarsi anche questo. Perché no? Anzi. Sa cosa gli chiedo ogni tanto? ‘Ma come mai sei arrivato così tardi?’”. La Ventura, infine, ha raccontato i dettagli dell’inizio della storia con Terzi: “Abbiamo vissuto un periodo da fidanzatini, volevamo capire e capirci, visto che avevamo tutti e due una storia, avendo entrambi dei figli, delle famiglie”, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA