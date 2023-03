Simona Ventura, toccante ricordo di Gianni Minà/ “La sua morte mi lascia senza fiato. Uomo umile e…”

Simona Ventura ricorda Gianni Minà a Oggi è un altro giorno

La puntata di Oggi è un altro giorno del 28 marzo 2023 parte con il ricordo di Gianni Minà. Il grande giornalista si è spento nella serata di ieri e oggi sono in tanti a raccontarne un ricordo a Serena Bortone e al suo pubblico. La prima è Simona Ventura che, in collegamento, ricorda con affetto Minà e ne racconta alcuni aneddoti, partendo dalla sua mitologica agendina.

Barbara De Rossi: "Il mio compagno Simone Fratini? Un colpo di fulmine"/ "Nottate al telefono…"

“Era sconvolgente che lui chiamasse tutti quelli che voleva intervistare. Non era una telefonata per avere qualcosa, ma proprio per istaurare un rapporto di amicizia.” ha esordito la Ventura. “Era talmente ironico, talmente grande, che riusciva a mettere a suo agio tutti i suoi intervistati, riusciva a far dire loro delle cose che altri non riuscivano a far dire. Ho avuto la fortuna di conoscere lui, di conoscere Loredana proprio ai tempi del loro fidanzamento, e la notizia della sua morte mi lascia davvero senza fiato.”

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si dicono addio/ Lite in studio...

Patrizio Oliva, il grazie a Gianni Minà: “Ha realizzato un mio sogno”

Simona Ventura ha poi concluso: “Abbraccio la moglie, le figlie, e tutti quelli che hanno la mia età e che fanno giornalismo, credo che gli debbano qualcosa. Era umilissimo, le sue non erano mai interviste noiose, ma sempre con qualcosa di originale”.

Anche l’ex pugile Patrizio Oliva conserva un bellissimo ricordo di Gianni Minà, che racconta a Oggi è un altro giorno: “Io devo molto a Gianni perché mi ha fatto realizzare un sogno: quello di conoscere Muhammad Ali. Lui aveva una grande empatia con l’interlocutore, ti tirava fuori le cose che avevi dentro, ti metteva a tuo agio, era straordinario. Gli volevi bene subito”.

Micol Incorvaia insinuazioni su Nikita/ "So delle cose, ma non le uso contro nessuno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA