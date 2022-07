Simona Ventura: “Totti e Ilary? La separazione è un lutto”/ “Vorrei abbracciarla e…”

Simona Ventura e la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, arrivata dopo 17 anni e tre figli, ha scosso l’opinione pubblica che, nella coppia, vedeva la personificazione dell’amore eterno. Una separazione che i fan faticano ad accettare e che sta portando tanti personaggi del mondo dello spettacolo ad esprimere la propria opinione sulla vicenda. Se l’amico di Totti, Alex Nuccetelli ha rilasciato nuove dichiarazioni svelando ulteriori dettagli sulla fine di quello che, sin dall’inizio, è stato definito un amore da favola, Simona Ventura, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 20 luglio, si lascia andare ad una considerazione.

Dopo aver vissuto sulla propria pelle la fine di un matrimonio (con Stefano Bettarini, padre dei figli Niccolò e Giacomo ndr), la conduttrice ammette quanto sia difficile, per un personaggio pubblico, metabolizzare la fine di una storia d’amore.

In un’intervista di coppia rilasciata con il compagno Giovanni Terzi al settimanale Chi, Simona Ventura non nasconde il proprio dispiacere per la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, da personaggio pubblico, spiega quanto possa essere difficile affrontare una separazione facendo i conti anche con il conseguente clamore mediatico.

“Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco” – ha esordito Simona Ventura riferendosi alla Blasi. “La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavano Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli”, ha aggiunto.

