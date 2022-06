Simona Ventura, volo cancellato e furia social/ “300 persone a terra, è una vergogna”

Simona Ventura bloccata in aeroporto, l’ira su Instagram: “Ma stiamo scherzando?“

Finale di vacanza dal retrogusto decisamente amaro per Simona Ventura. La conduttrice gli scorsi giorni si è concessa qualche giorno a Capri assieme al compagno, il giornalista Giovanni Terzi, tuttavia il ritorno è stato più complicato del previsto. Attraverso alcuni video in presa diretta condivisi sul proprio profilo Instagram, la showgirl ha annunciato che il volo di ritorno è stato improvvisamente cancellato. Senza alcun preavviso e con i passeggeri che erano ormai pronti per l’imbarco.

Simona Ventura "Isola dei Famosi discorso chiuso"/ "Ilary Blasi e Alfonso Signorini…"

“Allora cari amici, siamo qui con questa compagnia, Wizzair” spiega Simona Ventura, citando il nome della compagnia aerea che ha procurato loro questo disagio. Il suo video prosegue nel segno della rabbia, documentando su Instagram le immagini in diretta e immortalando l’aereo fermo e che era ormai pronto per il decollo: “Ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante. Con le valigie che stanno riscendendo ci ributtano in aeroporto, alla stazione. 300 persone a terra, ma stiamo scherzando? Ma veramente facciamo? È una vergogna“.

Simona Ventura vs Manuel Agnelli: "Non so chi sia"/ "Ha scoperto i Maneskin? C*lo!"

Simona Ventura scherza con Giovanni Terzi: “Quando si arrabbia è pazzesco“

Simona Ventura ha documentato ogni istante di questa disavventura, condividendo su Instagram un altro video di pochi istanti dopo. Sia lei e Giovanni Terzi, sia gli altri passeggeri sono stati così costretti a rinunciare alla partenza. In attesa del taxi, la conduttrice spiega ai suoi followers: “Eccoci qua, siamo in fila per il taxi. Grazie a Dio abbiamo recuperato le valigie dopo un’ora“.

Al suo fianco il compagno, visibilmente irritato per il clima di disagio che ha coinvolto loro e tutti gli altri passeggeri. La Ventura lo riprende e con ironia commenta: “Siamo qua io e Gio. Quando si arrabbia è pazzesco“. I piani della coppia dunque si sono ribaltati, con la partenza rimandata al giorno successivo e attraverso un’altra compagnia aerea: “Andiamo in albergo e domattina ripartiamo. È una roba agghiacciante“.

Ultima Fermata pagelle 2a puntata/ Stefania e Giorgio, Luisiana e Biagio è amore! Samuel e Valentina è finita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)













© RIPRODUZIONE RISERVATA