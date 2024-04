Simona Virgilio e Tommaso Pagliai, chi sono i figli di Paola Gassman/ Due padri diversi ma…

Chi è Simona Virgilio, figlia di Paola Gassman

Simona Virgilio è la figlia di Paola Gassman, scomparsa a 78 anni dopo aver lottato contro la malattia. Ad annunciare la morte dell’attrice è stato il compagno di una vita Ugo Pagliai insieme ai figli Simona Virgilio e Tommaso. Simona è la primogenita di Paola Gassman, nata dal matrimonio con l’attore Luciano Virgilio, durato solo sei mesi. Un matrimonio celebrato quando l’attrice era ancora giovanissima che, con il tempo, si è poi rifatta una vita accanto a Ugo Paglia con cui ha condiviso ben 54 anni insieme. Del primo matrimonio con Luciano Virgilio e della nascita della figlia, Paola Gassman, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2020, ha detto:

«Eravamo troppo giovani, abbiamo un’amicizia stupenda, un affetto enorme e una figlia in comune. Ma è andata meglio la seconda volta».

Tommaso Pagliai, chi è il figlio di Paola Gassman

Tommaso Pagliai, invece, è il secondogenito di Paola Gassman, nato dal grande amore con Ugo Pagliai con cui ha condiviso l’amore nella vita privata, ma anche quello per il teatro e la recitazione. Tommaso Pagliai ha seguito le orme dei genitori lavorando nel mondo della recitazione e mantenendo sempre un basso profilo. Cresciuto in una famiglia in cui c’è sempre stato l’amore per l’arte, la recitazione e il palcoscenico, non poteva scegliere una strada diversa.

Presente su Instagram dove condivide soprattutto contenuti del proprio lavoro, Tommaso Pagliai, insieme alla sorella Simona sta affrontando in silenzio la scomparsa della madre che ha lasciato un vuoto immenso anche nel mondo del teatro italiano.











