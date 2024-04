Ugo Pagliai, chi è il compagno di Paola Gassman/ Insieme per 54 anni ma nessun matrimonio

Ugo Pagliai, chi è il compagno di Paola Gassman

Ugo Pagliai è l’uomo con cui Paola Gassman, scomparsa a 78 anni dopo aver a lungo lottato contro la malattia, ha condiviso la sua vita. Una storia d’amore intensa e importante quella tra i due attori che, oltre ad aver condiviso la vita privata, hanno condiviso anche la passione per il teatro e il palcoscenico. L’amore tra Ugo Paglia e Paola Gassman è nato davanti ad un caffè. Un caffè che ha dato il via ad una frequentazione che, appuntamento dopo appuntamento, li ha portati a condividere tutto in 54 anni di vita insieme. Un amore totalitario arrivato nella vita della figlia di Vittorio Gassman dopo la fine del matrimonio, durato solo sei mesi.

La delusione del primo matrimonio ha portato Paola Gassman a vivere inizialmente senza alcuna aspettativa la storia con Ugo Paglia che, però, è durata ben 54 anni. «Abbiamo iniziato a stare insieme per un caffè, poi ci siamo frequentati per una settimana, poi per un anno, poi trent’anni e poi… Credo di aver battuto tutti i record», ha raccontato Pagliai in un’intervista al Corriere della Sera.

Ugo Pagliai e Paola Gassman: perché non si sono mai sposati

Nonostante abbiano trascorso un’intera vita insieme, Ugo Pagliai e Paola Gassman non hanno mai pensato al matrimonio. A svelare il motivo è stata proprio l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno nel 2020. «Abbiamo vissuto tante vite insieme, anche se non siamo sposati. Non ci abbiamo neanche più pensato, è un fatto anche scaramantico dopo un matrimonio di sei mesi (ride, ndr). Poi ci sono stati anche tanti vari motivi. Ma credo che abbiamo dimostrato che è un matrimonio più che solido».

Senza matrimonio, l’amore tra i due attori che, insieme, hanno scritto pagine importanti del teatro italiano, è stato coronato dalla nascita del figlio Tommaso, secondogenito dell’attrice che era già mamma di Simona Virgilio, avuta dal marito, l’attore Luciano Virgilio.











