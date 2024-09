C’è anche Simone Annichiarico tra i concorrenti di questa nuova edizione di Tale e quale show 2024. Nel corso della prima puntata, il celebre conduttore si misurerà nell’imitazione dei Mungo Jerry, gruppo musicale inglese che raggiunse l’apice del successo negli anni settanta. Il singolo più iconico del gruppo fu Summertime, in grado di diventare un tormentone estivo globale. E chissà se, per la prima imitazione, Simone Annicchiarico si cimenterà proprio nell’interpretazione di questo brano che scalò le graduatorie di gradimento internazionali.

Ma chi è Simone e cosa sappiamo della sua vita privata e professionale? Come dicevamo, è noto al pubblico per la sua attività di conduttore e attore. E’ noto anche per essere il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli. In passato fu frontman di un gruppo cover dei Led Zeppelin e di altre rock band molto note. Adesso ha l’occasione di sprigionare tutta la passione sfida dopo sfida, nel talent show di Carlo Conti.

Simone Annichiarico scalpita per la prima imitazione a Tale e quale show 2024: “Mi farò conoscere…”

“Qui imiti personaggi che possono essere diametralmente opposti a quello che hai sempre ascoltato, è quello il bello”, ha detto in una intervista riportata da Today, alla vigilia della messa in onda della prima puntata. Simone è felicissimo, non vede l’ora di mettersi alla prova e di divertirsi in compagnia del pubblico. “Scoprire personaggi che hai visto un secondo è divertente”, ha detto.

La partecipazione al talent di Conti è una nuova occasione per Simone, ma anche uno dei pochi programmi attuali a cui avrebbe mai potuto prendere parte. Annichiarico, infatti, dice che non accetterebbe mai la proposta di un reality, si ritiene un ‘non digitale’ ed un profilo di vecchia generazione. “Sono uno che ascolta ancora i vinili e che non sa usare il telefono. Qui a Tale e quale show mi farò conoscere”, promette. Dunque, ora, non resta che vederlo all’opera.

