Simone Annichiarico e i genitori Walter Chiari e Alida Chelli

Nato e cresciuto sotto le luci dei riflettori, Simone Annichiarico ha trovato nel mondo dello spettacolo la propria strada anche se ha scelto una carriera diversa da quella degli illustri genitori. Figlio del celebre comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, il destino professionale di Simone Annichiarico appare quasi scritto. Debutta, così, nel mondo dello spettacolo nel 1995, all’età di 25 anni, quando conduce il programma per bambini Arriba!!! Arriba!!!, dove affianca Heather Parisi.

Si dedica, poi, alla presentazione di rubriche cinematografiche fino al 2007 quando compie il salto di qualità approdando su LA7 con La valigia dei sogni, una trasmissione dedicata al mondo dei sogni. Il vero successo e la grande popolarità arrivano nel 2009 quando conduce Italia’s got talent, trasmissione che gli permette di entrare nelle case di milioni di italiani. Contemporaneamente si dedica anche alla musica e alla scrittura fino al 2024 quando Simona torna in tv come concorrente di Tale e Quale show.

Simone Annichiarico e la vita privata top secret

Se della carriera e dell’infanzia di Simone Annichiarico si sa tutto, così, non è della vita privata. Diversamente dagli artisti della sua generazione, infatti, il figlio di Walter Chiari non è assolutamente social e, della sua vita sentimentale, non si sa assolutamente niente. In qualche intervista, ha ammesso di avere una compagna, ma di lei non si sa assolutamente nulla.

Ad oggi, tuttavia, non si sa se Annichiarico sia effettivamente fidanzato o se abbia il cuore libero. Profondamente discreto e riservato, dunque, Annichiarico preferisce far parlare di sè per il lavoro e non per la sua vita sentimentale che protegge con tutto e tutti.

