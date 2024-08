Simone Biles, il significato del ciondolo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nei fortunati giorni vissuti alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’atleta Simone Biles ha sfoggiato un portafortuna che non è certo passato inosservato al pubblico che si sta godendo lo spettacolo delle varie discipline in onda dalla capitale francese. Si tratta di un ciondolo a forma di capra che la ginnasta statunitense ha sfoggiato ufficialmente per scacciare i fantasmi della precedente rassegna olimpica, quella di Tokyo, una fase che non è certamente stata facile da affrontare ma così facendo Simone Biles ha deciso di cacciare via coloro che non la sostengono e le malelingue: “È una piccola celebrazione, la gente la adora, mi chiamano sempre goat, quindi ho pensato che sarebbe stato davvero speciale se ne avessi indossata una”.

Simone Biles ha poi rivelato un curioso retroscena dopo il trionfo dell’oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Gli hater lo odiano, quindi lo amo ancora di più, è solo una parte speciale di me. Nel villaggio olimpico ho anche una capra di peluche, una sorta di promemoria. Del tipo: ‘Puoi andare là fuori e puoi farlo, l’hai già fatto prima, quindi andiamo’”

Simone Biles e il ciondolo che porta fortuna per davvero

I risultati sono arrivata per la ginnasta americana, in passata vittima di alcuni problemi, che dunque può dire di aver ufficialmente rotto con il passato, Simone Biles ha vinto la sua sesta medaglia d’oro alle Olimpiadi scacciando la maledizione di Tokyo e il ciondolo portafortuna disegnato da Janet Hellen Fine Jewelry.

Un prezioso che ha 546 diamanti incastonati ha svolto in maniera impeccabile il compito e dopo l’oro vinto la sportiva ha postato una foto in cui la ritrae con altre protagoniste olimpiche come Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera, con una didascalia che recita “senza talento, pigre, campionesse olimpiche”, un messaggio che sa di replica a MyKayla Sinner, ex ginnasta statunitense che aveva alimentato qualche dubbio sulla forza delle attuali atlete tra le quali figura proprio Simone Biles.

