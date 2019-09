Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ La coppia scoppia? (Temptation Island Vip)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito al falò di confronto in vista…

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito potrebbero essere fra le coppie di Temptation Island Vip pronte a scoppiare. Nella seconda puntata le parti non si sono per nulla divertite ed è la lei della coppia ad avere più libertà d’azione. Questa volta però non c’è solo Fabrizio Baldassarle a farle battere il cuore, ma anche il bell’Antonio Moriconi. Nella prima parte dell’appuntamento abbiamo visto spesso le mani di Fabrizio sfiorare il corpo della fidanzata di Simone, sempre pronta a ricevere un massaggio rilassante dal Tentatore. Quest’ultimo poi si è persino lanciato in una breve sessione di analisi, svelando il suo punto di vista sul rapporto fra Chiara e il fidanzato. Secondo Fabrizio infatti, sarebbe lei ad avere in pugno il più bello d’Italia, mentre Simone sarebbe del tutto succube della sua dolce metà. Parole che a Simone non sono di certo piaciute, ma solo inizialmente. Dopo aver sottolineato più volte che Fabrizio non lo conosce e che quindi non può sbilanciarsi nel dire qualsiasi cosa su di lei, alla fine ha cambiato tono ed ha chiesto conferma agli altri fidanzati sulla possibilità che Chiara alla fine stia dimostrando in realtà di tenerci a lui. Come? Non si sa. Clicca qui per guardare il video di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Temptation Island Vip: aria di tempesta

C’è aria di tempesta in arrivo fra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito? Temptation Island Vip ci svela che ancora una volta il lui della coppia dovrà fare i conti con un’amara verità. Durante il secondo falò dei fidanzati, Simone ha potuto scoprire che la sua bella sta creando un bel rapporto con Antonio Moriconi, ma la cosa sembra non infastidirlo più di tanto. Anche se Chiara per ora ha accennato spesso al fatto che in passato lo abbia tradito e che potrebbe ricapitare di nuovo. Lei invece non ha ricevuto alcun video sul fidanzato e questo non può che dispiacerle. Che Simone si stia trattenendo e che non stia mostrando il vero se stesso? “Chiara in qualche modo ha raggiunto una nuova consapevolezza”, dice Alessia Marcuzzi in un video promo della puntata di questa sera. Vediamo Bonaccorsi ovviamente preoccupato e ansioso di scoprire che cosa sia successo nel villaggio delle fidanzate. Non sappiamo nulla di più, ma il fatto che la conduttrice abbia scelto di parlare al ragazzo senza la presenza degli altri concorrenti ce la dice abbastanza lunga. Clicca qui per guardare il video di Simone Bonaccorsi.

