Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Temptation Island Vip? “La vittoria più bella”

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito la crescita della coppia grazie a Temptation Island Vip

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono più felici che mai e il merito è anche di quel percorso nel reality che hanno deciso di intraprendere per mettere alla prova il loro amore. Rivedremo la coppia grazie a Il viaggio di Temptation Island Vip, dove ritroveremo i due protagonisti a distanza di tempo dalla conclusione della loro esperienza. Nelle scorse settimane, Simone in particolare ha voluto sottolineare con un lungo post che cosa gli abbia regalato quella vacanza in Sardegna in cui si è dovuto dividere dalla sua fidanzata. All’inizio forse ha preso tutto alla leggera, ma poi la distanza si è fatta sentire. “Specie quando lei appariva nel pinnettu mentre ballava, scherzava, mantenendosi però sempre nei limiti del rispetto. Sin da piccolo mi sono sempre piaciute le sfide, ho vinto e qualche volta ho perso; ma una delle vittorie più importanti è stata lei“. Nelle prime puntate infatti, Bonaccorsi ha accolto tutto con estrema leggerezza, tanto che i telespettatori si chiedevano sui social se fosse davvero in grado di capire che quei balli di Chiara con i Single nascondevano qualcosa di più. E invece è rimasto ancorato alle sue idee, un po’ fiabesche, fino all’ultimo. Alla fine è stato il più bello d’Italia ad avere ragione nel credere che la Esposito non lo avrebbe mai lasciato. “Nel susseguirsi dei giorni questi atteggiamenti associandosi anche a quelli dei tentatori mi hanno portato a maturare l’idea di chiedere il falò di confronto, anche per capire la sua mente dove che stesse viaggiando, ma, dopo qualche giorno lei anticipò il mio invito“, scrive ancora. La prima a chiedere l’incontro davanti al fuoco è stata Chiara infatti, che con un grande dietrofront ha capito di aver già risolto i propri dubbi e di voler tornare fra le braccia del suo fidanzato. Clicca qui per leggere il post di Simone Bonaccorsi.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: i compromessi della coppia

Forse non tutti sarebbero stati pronti a scommettere che Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sarebbero rimasti insieme. Il loro amore a quanto pare va ancora a gonfie vele, come ci racconterà questa sera Il viaggio di Temptation Island Vip. Si parla infatti di convivenza e addirittura di un futuro matrimonio, come hanno rivelato entrambi in diverse interviste. L’ultima volta che li abbiamo visti nello show risale invece alla fine dello scorso settembre, quando la Esposito ha deciso di richiedere il falò di confronto. “Anche in base a quello che non ho visto, sono portata a credere che il mio percorso qui sia terminato“, ha sottolineato alla conduttrice. Tutti si aspettavano che Chiara avesse deciso di continuare la sua esperienza al fianco del Tentatore Antonio Morricone, ma non è andata così. “Non sono venuta qua per mettere a rischio…“, dice lei durante l’esterna con il Tentatore, “Io sono sicura dei miei sentimenti, sono sicura dei suoi“, aggiunge parlando di Simone. “Mi sono resa conto che nessuna di voi potrebbe distrarmi o farmi annullare un sentimento per una persona che ho dall’altra parte“, conclude. Clicca qui per guardare il video del falò di confronto di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. “Ho vissuto quest’esperienza con la freschezza dei miei anni“, dice subito Chiara a Uomini e Donne, a distanza di tempo dalla sua uscita dal programma. “Ho anche dimostrato a lui che ci si può comportare benissimo in qualsiasi situazione“, aggiunge parlando del fatto che il fidanzato non creda all’amicizia fra uomo e donna. Secondo alcuni però i due ragazzi si sarebbero trattenuti e repressi e forse per questo non sarebbero emerse le loro vere reazioni. Clicca qui per guardare il video di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi.

