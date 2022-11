Simone Casula e Rosanna Banfi/ “Siamo amici veri, ma il primo giorno a Ballando…”

Simone Casula e Rosanna Banfi, maestro e concorrente di “Ballando con le Stelle”, sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre 2022. I due hanno parlato innanzitutto del loro legame, che si fa sempre più solido puntata dopo puntata. Casula, in particolare, ha asserito: “La nostra amicizia potrà continuare anche quando questo percorso sarà finito. Mi viene d’istinto tendere la mano a Rosanna: è una grande fortuna averla conosciuta e avere instaurato un bel rapporto con lei. Mi confido tanto con lei”.

Rosanna Banfi, rivolgendosi a Simone Casula, ha aggiunto: “Il nostro lavoro è fatto anche di bolle. Fai una fiction e sei amico di tutto il cast, ma poi finiscono le riprese e non ci si vede più: speriamo che in questo caso non vada così. Il vero ‘io’ di Simone è molto a fondo. È un ragazzo serio, che ha lavorato tanto sin da piccolissimo per giungere fino a dove è arrivato”.

Nel prosieguo di “Bella Ma’”, Simone Casula ha rivelato che conosceva la storia di Rosanna Banfi prima di “Ballando con le Stelle”: “Ero anche un po’ preoccupato, in quanto se ti capita una ragazza più giovane d’età sai come regolarti… Però, una volta che ci siamo conosciuti in sala – ero molto emozionato –, le ho insegnato i primi passi e ho visto che imparava subito. Sull’accettazione e sulla scoperta del suo corpo ho dovuto lavorare molto”.

Rosanna Banfi, dal canto suo, ha rivelato: “Il primo giorno con la tutina, con la magliettina, ero proprio in imbarazzo davanti a Simone Casula e a tutti gli altri. Mi vedevo con la pancia… Io sportiva? Non pratico sport da sempre! I miei figli sono delle serpi in seno: se possono dire qualcosa della mamma, lo dicono, anche se adesso non mi stanno criticando, sono contenti e fanno il tifo. Mia figlia Virginia la prima sera si è sentita male dall’emozione”.











