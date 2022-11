George Ciupilan, innamorato di Nikita Pelizon o solo amicizia?/ “Ci sono rimasto male…”

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 7 sono stati un po’ complicati per George Ciupilan, soprattutto a causa della sua amicizia con Nikita Pelizon. Giorno dopo giorno tra di loro la complicità è cresciuta sempre di più, tra chiacchiere e scherzi. Il loro rapporto non passa inosservato agli occhi attenti dei loro coinquilini. “Quello è amore“, ha sentenziato Wilma Goich. “È una cosa incredibile. Non ho mai visto una cosa del genere”, ha aggiunto Edoardo Donnamaria. Per Antonella Fiordelisi quella che c’è tè solo amicizia, ma la verità la sanno solo loro.

Di certo c’è che George Ciupilan è apparso particolarmente giù di morale. Uno stato d’animo di cui Giaele De Donà si è accorta, tanto che si è avvicinata al giovane tiktoker consigliandogli di non preoccuparsi per Matteo Diamante, suo amico ed ex di Nikita, e di non rimanerci male, anche perché quando Giaele ha avuto modo di parlarci prima dell’ingresso nella Casa del Gf Vip 7, questi ha speso parole positive su George. “Io sono sereno, rimanerci male è normale“, la replica di George Ciupilan.

Nikita Pelizon sprona George Ciupilan ma lui…

Ma George Ciupilan ha affrontato la questione con la stessa Nikita Pelizon. Lo ha fatto al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, apprendendo dalla coinquilina che la questione con l’ex fidanzato è chiusa. Il tiktoker si è mostrato dispiaciuto per il malinteso che si è creato, ma è stato tranquillizzato da Nikita, secondo cui non deve sentirsi in colpa per la loro amicizia. Forse anche per questa situazione George Ciupilan appare molto defilato, motivo per il quale l’amica lo ha spronato.

“L’universo ha voluto che tu fossi qua. L’universo ha voluto che creassimo questo gruppo. Butta fuori quello che hai dentro“, lo ha spronato Nikita. Ma George Ciupilan ha spiegato che si espone quando c’è confidenza, mentre ora non è in sintonia con tutti, quindi preferisce andarci con i piedi di piombo al Gf Vip 7, non essendo abituato ad aprirsi subito. Dunque, ritiene di avere bisogno di tempo e di non volersi sforzare, rischiando di apparire quello che non è. Di sicuro, Nikita Pelizon è l’unica che sembra capirlo…

