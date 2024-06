Simone Cicalone aggredito in metro a Roma/ Agguato organizzato da un gruppo di “latinos”

Minacce e aggressioni a Simone Cicalone, youtuber romano. Mentre stava girando un video nella metro A di Roma, l’uomo è stato avvicinato da alcuni aggressori: “Voi vi credete che questo è un gioco. Veniamo ad accoltellarvi in 15” avrebbe urlato uno di questi. Sui social, l’influencer ha raccontato: “C’è stato un casino, hanno rotto la telecamera, hanno colpito Evelina che ha sbattuto al muro, è stata sia picchiata da un uomo sia dalle donne”. La banda sarebbe composta da circa dieci persone, tutti di origine latina: i dieci sono stati fermati dalla Polfer e tra questi ci sarebbe uno con il divieto di dimora a Roma.

LILIANA RESINOVICH, GIALLO FOTO SPARITE DAL CELLULARE/ La cugina “Forse non voleva farsi scoprire...”

Simone Cicalone ha spiegato: “Sono stato ferito a naso, ginocchio e collo”: dopo l’aggressione in metro, l’uomo è finito al pronto soccorso dove si è immortalato sui social, mostrandosi su un lettino. Lo youtuber si trovava alla fermata di Piazza di Spagna per cominciare le riprese di un nuovo video quando è stato aggredito: insieme a lui si trovava la videomaker Evelina. “Mi hanno dato un calcio, poi mi hanno spinto contro il muro”, ha raccontato la sua videomaker, Evelina. Nella banda c’erano anche due donne di cui una ha riportato una serie di ferite.

Alessandro Impagnatiello, nuovo look al processo/ L'assassino di Giulia Tramontano rasato e senza barba

Cinque giorni di prognosi per Simone Cicalone

Simone Cicalone è un body building molto apprezzato sui social, dove viene seguito da migliaia di follower. Di recente ha cominciato a girare una serie di video in cui denuncia la lotta contro i borseggiatori nelle metropolitane romane, spesso ripresi anche nelle stories. Nel video pubblicato dallo youtuber si vedono le fasi concitate dell’aggressione, che sarebbe stata premeditata: i “latinos”, vestiti da turisti, accerchiano il gruppo di Cicalone e riprendono la scena. L’uomo si difende, bloccando un ragazzo sudamericano e poi fa lo stesso con una delle donne del gruppo che aveva appena aggredito la videomaker Evelina.

Delitto di Pierina Paganelli/ Roberta Bruzzone: “Louis Dassilva spinto a confessare l'omicidio...”

Dopo averla spinta via, la donna latina finisce contro una lastra di supporto della metro con la testa e fermata dalla polizia riferisce di voler andare al pronto soccorso, riportando una prognosi di 10 giorni: per Cicalone la prognosi è invece di 5 giorni mentre per Evelina di 10. Simone Cicalone, pubblicando il video sui social, ha scritto: “Tutto era iniziato quando uno dei ragazzi era riuscito a colpire Evelina e oltre a rompere la videocamera gli ha fatto male”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA