Simone Cristicchi/ “Franco Battiato mi ha insegnato la curiosità, sua spiritualità…”

In collegamento con Uno Mattina Estate il cantautore Simone Cristicchi. Si parla della morte dell’immenso Franco Battiato, che l’ospite in collegamento ha conosciuto in un’occasione speciale: “Io l’ho conosciuto e sono stato suo ospite nella casa di Milo, in Sicilia, nel 2007, l’anno che avevo vinto il Festival di Sanremo. Mi arrivò questa telefonata e venni invitato a causa sua. Fu un’emozione straordinaria perchè incontravo per la prima volta il mio idolo assoluto e la cosa particolare che mi ricordo era che era lui a farmi domande e non io a lui, aveva questa grandissima curiosità per l’uomo, ed è una cosa che mi ha insegnato, non perdere mai la curiosità per l’animo umano, ed era molto aperto, gentile, e passai una giornata straordinaria”.

Simone Cristicchi è impegnato in un tour attraverso cui porta nei teatri d’Italia la musica di Franco Battiato: “Il progetto nasce da un’idea di Francesco Cattini, che è il suo manager storico, e che mi ha contattato all’indomani del concerto all’Arena di Verona di settembre e abbiamo pensato insieme ad Amara, cantautrice che è al mio fianco in questa tournee, di rivalutare e prendere il repertorio mistico di Battiato, tutte le canzone di Battiato che hanno a che fare con la spiritualità”.

SIMONE CRISTICCHI: “LA SUA CANZONE ‘IO CHI SONO’…”

“Questo non è tanto un omaggio – ha specificato Simone Cristicchi – ma la celebrazione di un percorso umano e spirituale di questo artista che è andato molto nel profondo. Con noi sul palco sei musicisti ed è stato emozionante al Festival della bellezza tre giorni fa debuttare con questo nuovo progetto, un’emozione grandissima”.

Quindi Simone Cristicchi ha concluso: “C’è una canzone di Battiato che racchiude un po’ tutte le domande sull’esistenza che noi ci possiamo fare ed è ‘Io chi sono’, una sorta di mantra, un modo per domandarsi il senso della nostra esistenza su questa terra, d’altronde l’essere umano è l’unico essere vivente su questa terra che può farsi queste domande e si può iniziare un percorso per attraversare la risposta ed è importante partire per questo viaggio verso la profondità di noi”.

