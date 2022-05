Simone Di Pasquale beccato con la sua nuova fiamma/ “Ci conosciamo da 5 anni ma…”

Simone Di Pasquale paparazzato con il suo nuovo amore: “Ci conosciamo da 5 anni ma…”

Simone Di Pasquale ha una nuova fiamma. Il professionista di Ballando Con le Stelle sta vivendo una bellissima storia d’amore con Maria Di Stolfo. I due sono stati paparazzati a Roma mentre si sfidavano al go-kart. Simone Di Pasquale e Maria si sono conosciuti 5 anni fa ma solo di recente è scoppiato tra loro l’amore: “Ci conosciamo da 5 anni ma ci amiamo da poco: lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze”, ha confidato Di Pasquale. Il ballerino appare raggiante e felice. Forse Maria è la donna giusta con cui poter costruire una famiglia visto che in questi anni Simone ha collezionato numerosi flirt. Il cuore del ballerino 43enne, dopo aver battuto dal 1998 al 2005 per Natalia Titova, da qualche mese è occupato da Maria. La donna del mistero è una vecchia fiamma del danzatore e, dopo molto tempo, il destino li ha fatti incontrare nuovamente.

Tra Maria e Simone c’era stata in passato una breve frequentazione. Qualche mese fa, dopo 14 anni, i 2 si sono riavvicinati e la scintilla dell’amore sarebbe scattata immediatamente. L’incontro è avvenuto a Roma, città in cui risiede il ballerino. La donna aveva raggiunto la capitale in occasione di un torneo di padel, uno sport simile al tennis. È stato proprio Simone Di Pasquale a Nuovo Tv ad aver riferito: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel“.

La fidanzata di Simone Di Pasquale non appartiene al mondo dello spettacolo. Maria Di Stolfo è infatti un’insegnante delle scuole elementari. La coppia ha deciso di non vivere la loro relazione sotto i riflettori. In base a quanto raccontato dal ballerino sembrerebbe che la storia proceda a gonfie vele. Simone Di Pasquale ha ammesso di amare la semplicità della compagna e di condividerne principi e valori. Decisi a vivere questo amore giorno per giorno, senza troppe aspettative, il ballerino ha comunque ammesso che, arrivato a 43 anni, non gli dispiacerebbe mettere su famiglia.

In un’intervista di qualche tempo fa infatti il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato aveva precisato che Maria era la persona giusta, quella con la quale avere dei figli: “Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia”, aveva rivelato. Probabilmente la scelta di lasciare Ballando con le stelle è strettamente correlata a questo desiderio. Proprio nella scorsa edizione infatti Simone Di Pasquale ha scelto di dire addio al programma che gli ha dato la notorietà e che lo ha lanciato. Forse per lui sono in arrivo delle altre belle novità, chissà.











