Simone Di Pasquale: matrimonio con la fidanzata Maria Di Stolfo?/ “Non è fondamentale. Conta di più…”

Simone Di Pasquale e la storia d’amore con Maria Di Stolfo

Simone Di Pasquale è stato uno dei maestri storici di Ballando con le stelle. Con il suo talento e la sua professionalità ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico che, oggi, continua a seguirlo nei suoi, nuovi lavori. Oltre ad aver costruito una brillante carriera, Simone Di Pasquale vive un’importante relazione con la compagna Maria Di Stolfo. Una storia che il maestro di ballo vive con molta riservatezza, ma di cui ha parlato in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

Tra le tante domande a cui ha risposto Di Pasquale è spuntata anche quella sul matrimonio. Innamorato e felice della relazione, Simone Di Pasquale convive con la compagna, ma in futuro, la coppia coronerà la relazione con il matrimonio? Dalle parole di Simone sembrerebbe che il matrimonio non sia in programma.

Le parole di Simone Di Pasquale

Il matrimonio non sarebbe tra le priorità di Simone Di Pasquale e della fidanzata Maria Di Stolfo. “Conta molto di più il rapporto che abbiamo costruito rispetto ad una cerimonia…Capiremo più avanti cosa fare…”, le parole di Simone a Nuovo. E sulla vita di coppia, ha aggiunto: “Siamo perfettamente allineati su tante cose e prima di compiere un passo così importante ci eravamo testati in vacanza e trascorrendo brevi periodi insieme a casa mia o a casa sua…”.

Infine, si è lasciato andare a qualche dichiarazione sulla fidanzata: “Ha un carattere impulsivo e si infiamma facilmente… Spengo le sue fiamme con una bella risata, perchè dice cose talmente assurde da rendersi conto anche lei che essere gelosa è pura follia…” .

