Ortona, morti 2 ragazzini dispersi in mare/ Jesolo, sparito 20enne tuffato da pedalò

Sono rimasti dispersi per ore nel mare di Ortona (Chieti) prima di essere ritrovati purtroppo morti poco fa dalle forze dell’ordine e dai bagnini della stazione di Tollo: si tratta di due giovanissimi ragazzini cinesi di 11 e 14 anni che nelle scorse ore hanno fatto preoccupare la famiglia soprattutto il padre col quale pare stessero facendo un bagno nel mare agitato. Dalla spiaggia – secondo le prime informazioni riportate da Repubblica – si sono accorti che i tre erano in difficoltà e sono usciti con la barca di salvataggio per andare in salvo della famigliola: il genitore è stato tratto in salvo mentre purtroppo i due ragazzini non sono stati trovati. A quel punto sono entrati in azione i medici del 118 e i Vigili del Fuoco, coordinati da Carabinieri e Guardia Costiera finanche un elicottero e diversi sommozzatori dell’Arma. Niente da fare, per ore non sono stati trovati finché poco fa l’avvistamento dei corpi (attorno alle 16.30) è stato segnalato al largo di Ortona. I due giovanissimi vivevano a Montesilvano (Pescara) e si trovavano in vacanza con la famiglia quando, pare, siano stati sbattuti sugli scogli per il mare in tempesta.

JESOLO, DISPERSO UN ALTRO GIOVANE DOPO TUFFO IN MARE

Resta da capire perché i due ragazzi assieme al padre si siano buttati in acqua nonostante la marea non fosse per nulla calma e nonostante i ragazzini fossero molto giovani e per nulla esperti del bagno al largo. L’uomo è stato salvato e ricoverato sotto choc, di certo verrà aperta un’inchiesta per chiarire i contorni di quella che è una terribile tragedia nel giorno di Ferragosto; purtroppo pare non essere l’unica visto quando sta succedendo sempre in queste ore in Veneto, sul litorale di Jesolo. Sono state avviate diverse ricerche in mare dopo che un 20enne da un pedalò si è tuffato in acqua e non è più rinvenuto su: come riporta Fanpage, dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, «è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera». Del corpo del giovane italiano ancora non v’è traccia e il rischio fortissimo che l’epilogo sia simile a quello di Ortona purtroppo cresce ogni minuto che passa.

