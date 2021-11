Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando/ Quando lei rivelò un particolare sogno hot…

mmSimone Gianlorenzi e Stefania Orlando sono una delle coppie più affiatate nel mondo dello spettacolo. I due sono diventati marito e moglie nel 2019, dopo un lungo fidanzamento durato ben undici anni. Come ribadito in più occasioni dalla showgirl, recentemente tra le protagoniste di Tale e Quale Show 2021, con Simone Gianlorenzi ha trovato un equilibrio che sembrava aver perso dopo un periodo della sua vita estremamente complicato.

Soprattutto durante il Grande Fratello Vip aveva confidato come il suo compagno si fosse preso cura di lei nei momenti più delicati, risollevandola con la forza dell’amore. Stefania Orlando, in passato, aveva dovuto fare i conti con la grave perdita della sua migliore amica, Alessandra. Un vuoto che l’arrivo di Simone nella sua vita ha alleviato notevolmente, nonostante il trauma sia ancora oggi molto forte.

Stefania Orlando sempre più innamorata del suo Simone Gianlorenzi

“Quando lei non c’è stata più sono crollata totalmente. Prima di lasciarmi mi diceva che era preoccupata perché non avevo trovato l’uomo della mia vita. Simone me l’ha mandato Alessandra. Con grande amore mi ha capita, ha cercato di guarirmi con il suo amore. Però il dolore rimane”, aveva affermato con convinzione Stefania Orlando, sottolineando l’apporto fondamentale di Simone Gianlorenzi per trovare una via di uscita.

Il musicista, solo qualche anno dopo, è diventato suo marito. Nel frattempo i due hanno scoperto di viaggiare all’unisono condividendo molti valori: dalla passione comune per la musica, all’attrazione fisica che si è scatenata fin dai primi giorni, passando per l’amore per gli animali. Lei ha raccontato di aver rivelato a Simone, agli inizi della loro storia, di un sogno hot che lo riguardava e che ha spinto entrambi a dichiararsi e a lasciarsi andare. A tanti anni di distanza, la storia d’amore tra i due va ancora a gonfie vele.

