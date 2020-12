Simone Gianlorenzi marito di Stefania Orlando/ “Nostro matrimonio momento di purezza”

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, è già pronto a sostenere anche questa sera l’amata moglie, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ieri sera l’uomo è intervenuto, ospite di Live Non è la d’Urso, per fare chiarezza sull’amicizia tra la moglie e Antonella Elia, probabilmente per colpa di alcune rivelazioni fatte da parte di Pietro Delle Piane, attuale ex fidanzato dell’opinionista del GF Vip. Pietro ha ammesso ieri a Domenica Live di essere stato lui a raccontare ad Antonella alcune frasi origliate dietro le quinte di Live Non è la d’Urso da parte di Stefania Orlando sul conto dell’allora compagna, nonostante quest’ultima fosse stata invitata al suo matrimonio. Simone aveva già replicato ad Antonella via Twitter spiegando di essere stata invitata alle loro nozze “per affetto sincero”, smentendo di aver voluto al loro matrimonio solo ospiti Vip per fare le foto sui giornali. Ieri, il chitarrista è intervenuto nuovamente sulla questione nel corso dell’ospitata a Live commentando: “Io parto subito in quarta perchè ci tengo tantissimo che questo mio tweet fosse letto poichè una cosa è certa, il nostro matrimonio è stato una cosa di una purezza indescrivibile”.

SIMONE GIANLORENZI DIFENDE STEFANIA ORLANDO E REPLICA AD ANTONELLA ELIA

Simone Gianlorenzi ha voluto ribadire ancora una volta come il matrimonio con Stefania Orlando si sia svolto all’insegna dell’amore e della semplicità. “Le persone presenti erano veramente vicine a noi”, ha ribadito nel tentativo di chiarire una volta per tutte la questione relativa all’amicizia tra la moglie ed Antonella Elia. “Quando Antonella ha detto quella cosa son rimasto molto male perchè ha messo in discussione quello che era il matrimonio”, ha proseguito. Alle nozze era presente anche Pietro Delle Piane che ha confermato di aver vissuto un piacevole momento e quel “senso di purezza” ben lontano da ciò che accade solitamente tra personaggi del mondo dello spettacolo. Simone ha poi ribadito il vero significato del suo tweet: “Significa che ci sono stati altri Vip che – non faccio nomi – dopo il matrimonio si sono lamentati con me e con Stefania per non essere stati invitati”. Un mancato invito che, il musicista ha motivato con la scelta degli ospiti sulla base del rapporto sincero.



