Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Con Margot siamo una famiglia”

Stefania Orlando sta vivendo un momento d’oro. Dopo il Grande Fratello Vip è tornata alla Rai come concorrente di Tale e Quale Show. La conduttrice può sempre contare sul supporto del marito Simone Gianlorenzi, che sui social fa il tifo per lei: “Avrebbe dovuto fare Mina…invece è stata una BOMBA!”, ha scritto dopo l’ultima esibizione della moglie nel programma del venerdì sera di Rai 1.

Simone e Stefania sono sposati da due anni, ma insieme da più di 13 anni: “Eccoci qui, era il 1 luglio 2019, il giorno del nostro matrimonio con la piccola Margot, con lei, che amiamo immensamente, siamo una famiglia. Oggi festeggiamo il secondo anniversario, siamo più uniti che mai, più innamorati che mai, siamo complici, amici, amanti, confidenti da più di 13 anni, e nulla è modificato, siamo rimasti gli stessi!”, ha scritto su Instagram la Orlando in occasione del secondo anniversario di nozze.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: la loro famiglia con Margot

Stefani Orlando e Simone Gianlorenzi non hanno figli, ma la loro famiglia è arricchita dalla presenza di Margot, una cucciola di Chihuahua. Durante la celebrazione del loro matrimonio è stata proprio Margot a rivestire il ruolo di damigella d’onore. Lo scorso luglio la cagnolino ha compiuto 17 anni. “Amore mio grande, possono dire quello che vogliono ma per me sei la mia bambina, la mia amica, la mia compagna di vita, colei che spazza via ogni nuvola. Tu sei il sole, l’amore, la felicità, il mio cuore, l’energia quando manca, la tranquillità quando sono nervosa, l’allegria quando sono triste. Tu sei la “cosa” più bella che mi sia capitata nella vita!”, ha scritto qualche anno fa su Instagram la showgirl postando una foto insieme a Margot.

Durante la permanenza dell’Orlando al Grande Fratello Vip, Simone Gianlorenzi aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Il nostro futuro è già chiaro. Ci ritireremo a vita privata a Fregene e avremo un allevamento di cani. Si può dare amore in tante forme”.

