Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “La convivenza forzata…”

Simone Gianlorenzi è entrato nella vita della moglie Stefania Orlando molto prima che fra loro nascesse davvero qualcosa. Tutto merito di un sogno fatto dalla conduttrice diversi anni fa e che l’hanno spinta ad inviare un sms al musicista. “Da quel messaggio contenuto in appena 160 caratteri non ci siamo più separati”, ha rivelato lei poco tempo fa al settimanale Chi. I due hanno trascorso ovviamente insieme anche il periodo della quarantena e una volta terminato il lockdown, hanno preferito festeggiare in modo sobrio. Ad un anno di distanza dal fatidico sì, la coppia non ha ancora fatto quei lunghi viaggi e rivoluzioni che la Orlando si sarebbe aspettata. “Simone poco dopo il

matrimonio è partito per circa cinque mesi per il tour di Anastacia”, ha aggiunto, “ed è rientrato al ridosso del lockdown.

SIMONE GIANLORENZI E STEFANIA ORLANDO “CONVIVENZA FORZATA PER IL LOCKDOWN MA..”

Siamo passati dalle videochiamate alla convivenza forzata, recuperando così tutto il tempo perso”. Simone Gianlorenzi ha ridato a Stefania Orlando la possibilità di credere ancora nell’amore. Fra i due il feeling viaggia su alte vette, soprattutto perchè la Orlandi si definisce una donna estremamente passionale e con il bisogno di avere al suo fianco un compagno di vita con cui non ci si possa annoiare mai. Simone incarne il suo ideale e a quanto pare i due hanno anche cercato di avere un figlio. Le cose non sono andate in porto e anche se la coppia è stata indirizzata verso la Scienza, ha preferito accettare quanto deciso da Madre Natura.



