Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Lei: “difficile ritrovare complicità”

Simone Gianlorenzi è il marito della celebre showgirl Stefania Orlando. I due stanno insieme dal 2008 e si sono sposati dopo undici anni di fidanzamento, nel 2019. La cantante vede la sua dolce metà come un faro ed un punto di riferimento imprescindibile nella sua vita, anche se come tutte le coppie hanno vissuto momenti di difficoltà. Uno è recente, per la precisione dopo la partecipazione di lei al Grande Fratello VIP.

Stefania Orlando non ha mai fatto mistero di aver avuto serie difficoltà nel ritrovare la complicità con sua marito Simone Gianlorenzi, dopo l’esperienza dentro la casa più spiata di Italia. “Abbracciare mio marito dopo sei mesi mi sembrava quasi strano”, aveva confessato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. “Quando sono uscita c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico”.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando, i momenti difficili dopo il Grande Fratello vip

“Non è stato semplice. Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata”, ha raccontato Stefania Orlando a proposito del ritorno alla vita di tutti i giorni dopo il reality su Canale 5. “Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri”, ha aggiunto.

I problemi, ora, sembrano definitivamente superati, anche perché la showgirl e suo marito Simone Gianlorenzi sono molto uniti e hanno grandi progetti in vista, come raccontato ad Oggi dalla cantante:“Ma confesso che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno”.

