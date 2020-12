Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Sorpresa di Natale al GF VIP 5?

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, potrebbe tornare nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020? A pochi giorni dal Natale il musicista potrebbe fare un video saluto o una bella sorpresa alla moglie che all’interno della casa ha vissuto momenti di grande difficoltà prima con Maria Teresa Ruta e poi con Samantha de Grenet. Tra le due conduttrici sembrerebbe non correre buon sangue visto che la De Grenet l’ha anche nominata nella scorsa puntata dandole della “vecchia”. Un astio che in parte è stato confermato anche da Simone che, intervistato da Fanpage.it, ha dichiarato: “sto con Stefania da 13 anni e Samantha l’avremmo incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata molto ben preparata. Ha seguito la trasmissione, conosce bene le dinamiche, è entrata e ha saputo mettere il dito nei punti giusti. Anche tra Stefania e Tommaso o tra Stefania e Maria Teresa qualcosa si è smosso anche per questo. Credo sia entrata anche come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molto amiche. Credo intenda vendicare Matilde”.

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando su Tommaso Zorzi…

Non solo, Simone Gianlorenzi parlando sempre della moglie Stefania Orlando ha commentato anche la strana nomination di Tommaso Zorzi che, nella scorsa puntata, ha fatto proprio il nome della conduttrice. “Credo che Tommaso sia un ragazzo molto giovane, giustamente anche uno showman, una persona un po’ egocentrica, in senso buono” – ha dichiarato a Fanpage.it precisando – “non ho ancora ben capito il motivo della sua nomination ma mi interessa solo che si chiariscano perché da parte di Stefania c’è un affetto incondizionato. Lo dimostra anche il fatto che i familiari di Tommy, con cui siamo diventati una famiglia allargata, hanno subito espresso solidarietà a Stefania, mettendosi contro Tommaso”. Nonostante tutto però Simone è convinto ci sia del grande affetto tra la moglie e Zorzi: “mi ha divertito vedere la pagina Instagram di Tommaso con la foto di Stefania come immagine del profilo. Credo che abbiano anche perso un po’ di lucidità perché sono stanchi. Mi immedesimo in loro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA