Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ “Un uomo d’oro. Mi ha salvato la vita”

Simone Gianlorenzi il matrimonio con Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando, attuale concorrente di Tale e Quale Show. I due si sono conosciuti quando la showgirl si esibiva con la sua band, ‘Gli Orlandi furiosi‘: “Lui era il chitarrista Avevo chiesto al mio ex marito, Andrea, se conosceva una band a Roma e mi ha presentato loro. Io allora avevo un’altra storia e anche Simone. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi dopo un anno, quando mi ero lasciata, una notte sogno di fare l’amore con lui. Mi sveglio e gli mando un messaggio e lui mi risponde che lo sognava da tempo a occhi aperti”, ha raccontato la Orlando lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. Simone e Stefania si sono sposati a luglio 2019, dopo 11 anni di fidanzamento. Per la showgirl si è tratto del secondo matrimonio, dopo le nozze con Andrea Roncato nel 1997.

STEFANIA ORLANDO È CHER A TALE E QUALE SHOW/ L'interpretazione piace ma non convince

Simone Gianlorenzi al fianco di Stefania Orlando nei momenti più difficili

Simone Gianlorenzi, da più di 12 anni al fianco di Stefania Orlando, ha aiutato la moglie a superare uno dei momenti più difficili della sua vita. Qualche tempo fa, la showgirl aveva raccontato che avrebbe voluto farla finita dopo la morte dell’amica Alessandra: “Ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili, tanto che gli stessi dottori, a un certo punto, ironizzavano sulla mia patologia da trauma. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”, aveva confessato su Chi. Il chitarrista è sempre stato al suo fianco, anche nei momenti peggiori: “Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui, con tutta la sensibilità del mondo, non mi ha mai giudicata, anzi: mi ha sempre sostenuta. È un uomo d’oro, speciale. Mi ha salvato la vita e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni”.

LEGGI ANCHE:

Gianni, fratellastro Fabio Massimo e Stefania Orlando/ "Per loro ero un amichetto"Stefania Orlando è Debbie Harry dei Blondie a Tale e Quale Show/ Saprà impersonare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA