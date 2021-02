Simone Gianlorenzi, marito Stefano Orlando/ L’amore e il tifo sui social “La queen..”

Cinque mesi lontano dalla moglie, ma sempre pronto a sostenerla e a supportarla. Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, sin dal giorno in cui la sua dolce metà è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è stato il suo primo fans ed oggi, ad un passo dalla finalissima del 1° marzo, continua a fare il tifo per lei e a sostenerla affinchè possa restare nella casa vincendo la sfida al televoto con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Motivo per cui ha chiesto ai fans un ultimo sforzo votando ancora a favore di Stefania. “Ragazzi! Un ultimo sforzo (spero!) per salvare la Queen di questo #gfvip. Fandom di tutte le terre emerse aiutateci a sostenerla in questo televoto senza sottovalutarlo! Daie tutta tutti!!”, ha cinguettato su Twitter. Poi ha fatto una promessa a tutti i fans in caso di vittoria: “Se vinciamo vi garantisco un kiwi ciascuno”.



SIMONE GIANLORENZI, L’AMORE CON STEFANIA ORLANDO E LA FUTURA AMICIZIA CON TOMMASO ZORZI

Simone Gianlorenzi è entrato spesso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per incontrare Stefania Orlando ed infonderle coraggio nei momenti di sconforto. Quello che c’è tra la conduttrice e il musicista è un grande amore, nato e scresciuto anno dopo anno e che rende estremamente felice e serena la Orlando. Un rapporto fatto di sentimento vero e complicità come hanno dimostrato nei momenti in cui hanno potuto guardarsi nuovamente negli occhi. Nella casa, tuttavia, Stefania, senza il suo Simone, ha potuto contare sull’appoggio di Tommaso Zorzi con cui è nata una splendida amicizia. Fuori dalla casa, Simone e Tommaso avranno sicuramente l’occasione di incontrarsi e conoscersi bene. Tra Stefania e Simone, infatti, è nato uno splendido rapporto. “Ci sono delle alchimie che scattano, come succede nell’amore, anche nell’amicizia succede. Appena l’ho visto, ho guardato i suoi occhi e l’ho amato subito”, ammette Stefania.



