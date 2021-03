Simone Gianlorenzi/ Prima notte da solo con Stefania Orlando e… Tommaso Zorzi?

Simone Gianlorenzi è pronto a riabbracciare la sua Stefania Orlando dopo cinque mesi e mezzo di Grande Fratello vip 2020. La voglia di vedersi e stare insieme è davvero tanta soprattutto in relazione alle ultime parole che i due si sono detti l’ultima volta che si sono visti nel programma. Il musicista ha avuto modo di abbracciare la compagna grazie alla stanza degli abbracci e a quel punto le ha detto che avrebbe voluto portarla via con sè. Da allora è passato qualche giorno e adesso Simone si prepara ad accogliere la sua amata e portarla via appena le luci della casa si spegneranno. A quello che succederà questa notte ci ha pensato già Tommaso Zorzi che, preoccupato, ha pensato bene di chiedere all’amica di dormire in albergo con lui magari portando anche il marito per non rimanere da solo. Ma davvero i due rinunceranno alla loro notte di passione dopo tanto tempo?

Simone Gianlorenzi pronto ad incontrare Stefania Orlando dopo cinque mesi

Simone Gianlorenzi ha sempre appoggiato la moglie in questo percorso spingendola ad affrontare la lontananza dalla famiglia e dai loro affetti per rimanere nella casa e non mollare mai nonostante il pensiero poco carino sulla produzione del Grande Fratello vip 2020 che sia è spinta davvero molto oltre. Questo sacrificio sarà davvero servito alla fine? Al momento non sappiamo bene se il Grande Fratello Vip 2020 ha organizzato una sorpresa per la sua bella regina ma siamo sicuri che non mancheranno lacrime ed emozioni soprattutto quando lei e Simone potranno finalmente abbracciarsi toccandosi in carne e ossa. Ci saranno proposte importanti a quel punto? Cosa ne sarà della loro prima notte insieme?



