Simone Grande, vincitore The Voice Kids: “Volevo essere in squadra con Arisa”/ “Ora sogno Sanremo”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Simone Grande, vincitore di The Voice Kids 2023, racconta le emozioni di cantare su un palco così importante e i sogni per il futuro. Simone parte raccontando l’audizione fatta su Rai 2: “Io all’inizio volevo andare con Arisa, poi però lui l’ha bloccata e io ho scelto Clementino. – ha spiegato il piccolo talento – All’inizio ero un po’ dispiaciuto di non essere andato con Arisa, però quando ho visto che si è emozionato quando ho cantato ho capito che era una buona scelta.”

Un coach che da lui ha preteso molto: “Clementino mi chiedeva sempre di più ma perché io potevo.” ha spiegato Simone, che poi ricevuto proprio un videomessaggio dal coach che l’ha portato alla vittoria. Il giovane talento ha poi aggiunto: “Marco Mengoni? Mi piace tantissimo. Mi piacerebbe andare a Sanremo, è così che mi vedo a 20 anni.”

Simone Grande, parla la mamma: “Ecco come ho scoperto il suo talento”

Simone Grande, che oggi ha 11 anni, sogna in futuro di partecipare al Festival di Sanremo, anche se tra le sue passioni c’è anche il calcio, sport nel quale è molto bravo: “Quando canto sono tranquillo però provo gioia. Lo so di avere una bella voce e mi piace.” ha spiegato. Poi tornando alla gara, Simone ha aggiunto: “Secondo me a The voice kids poteva vincere anche Rita“.

La parola è passata poi alla mamma di Simone Grande, che ha raccontato come ha scoperto del talento del figlio nel canto: “Io lo sentivo spesso cantare a casa, quindi avevo capito che c’era del potenziale. – ha spiegato – Poi una sera siamo usciti a cena e c’era il karaoke e lui mi ha detto che voleva cantare e lì è iniziato tutto.”

