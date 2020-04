Simone Padoin/ “Conte un vincente nato! Inter? Non fu tradimento alla Juve”

Pubblicità

In questi giorni di stop alle competizioni per l’emergenza coronavirus, pure il calcio è sempre sotto ai riflettori, come pure lo sono i suoi protagonisti: pure del calibro di Antonio Conte, che è stato pure tema centrale del lungo intervento che Simone Padoin, ex giocatore della Juventus, ha fatto a Casa Gazzetta. Ai microfoni della Rosea, Padoin, giocatore dell’Ascoli, ma dal 2012 al 2016 centrocampista della Juventus di Conte, ha dunque affermato in favore del suo ex allenatore: “E’ sempre arrabbiato e determinato, irascibile se si può dire. A livello di campo, è uno che predilige un gioco più ragionato, che segue degli schemi e dei principi”. “E’ un vincente e ha fatto la storia della Juve” le parole al miele del giocatore classe 1984.

PADOIN: CONTE ALL’INTER? NON FU TRADIMENTO

Ma sempre parlando di Antonio Conte, Padoin non si ferma ai complimenti: pure il giocatore non può che dire la sua anche sul discusso passaggio dello stesso tecnico di Lecce all’Inter, occorso la scorsa estate e che è stato oggetto di forti polemiche. Dopo aver legato il suo destino alla Juventus, come giocatore prima e come allenatore poi (qui dal 2011 al 2014, pur con qualche mese di stop), ed aver vinto moltissimo sotto il segno della Vecchia signora, l’approdo di Conte all’Inter è stato spesso visto come un “tradimento” dai tifosi bianconeri. E su questo Padoin ha aggiunto: “Capisco gli juventini, ma non devono sentirsi traditi da uno che per la maglia bianconera ha dato tutto e di più. Ci sono dei momenti della carriera in cui devi prendere delle decisioni, e Conte nell’Inter ha trovato una squadra che gli ha dato molta fiducia. Parlare di lui come un traditore è esagerato“. E infine lo stesso ex bianconero ha pure aggiunto: “Il mister ha sempre dimostrato di essere un grande professionista, ogni squadra che allena è la sua ragione di vita”.



