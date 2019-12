Probabili formazioni Benevento Ascoli/ Quote: moduli speculari?

Benevento Ascoli si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita a una partita che potrebbe spingere il Benevento di Filippo Inzaghi ancora più vicino alla promozione in Serie A. Vediamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Benevento Ascoli, partita nella quale i padroni di casa proveranno a chiudere nel migliore dei modi un girone d’andata in ogni caso per loro memorabile, mentre l’Ascoli vivrà senza molte pressioni una partita in cui ha poco da perdere ed eventuali punti farebbero molto comodo nella lunghissima corsa verso i playoff.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Benevento Ascoli, basandoci sulle proposte dell’agenzia Snai. Logicamente partono favoriti i padroni di casa ed infatti il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio per il segno 2, se l’Ascoli saprà fare l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ASCOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Parlando delle probabili formazioni di Benevento Ascoli, ecco che la scatenata capolista di Filippo Inzaghi non dovrebbe presentare particolari novità in difesa e a centrocampo, mentre dei cambiamenti potrebbero essere possibili soprattutto nel reparto offensivo. Disegniamo allora per i campani il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale che prevede certamente Montipò fra i pali; davanti a lui, ecco la linea difensiva a quattro con Maggio a destra, Tuia e Caldirola centrali, Letizia terzino sinistro; a centrocampo i favoriti per le tre maglie a disposizione sono invece Hetemaj, Schiattarella e Viola. Attenzione alla trequarti, dove potrebbero trovare spazio Kragl e Sau, entrambi in panchina a Santo Stefano contro il Chievo, mentre il centravanti di riferimento dovrebbe essere come sempre Coda.

LE SCELTE DI ZANETTI

Il modulo potrebbe essere lo stesso anche per Paolo Zanetti, dunque anche l’Ascoli potrebbe fare ricorso all’albero di Natale (d’altronde è stagione…), che in numeri è il 4-3-2-1, confermato dalla vittoria sul Pisa. Per i bianconeri marchigiani i titolari potrebbero essere innanzitutto il portiere Leali, protetto da una retroguardia a quattro uomini composta da destra a sinistra da Andreoni, i due centrali Brosco e Gravillon e Padoin, nome di spicco per esperienza e palmares nella rosa dell’Ascoli. Passiamo poi al centrocampo a tre, dove dal primo minuto potrebbero scendere in campo Piccinochi, Petrucci e Cavion; infine il reparto offensivo, che cercherà di mettere paura alla corazzata Benevento affidandosi a Brlek e Da Cruz sulla trequarti in appoggio alla prima punta Scamacca.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. All. Filippo Inzaghi.

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Piccinochi, Petrucci, Cavion; Brlek, Da Cruz; Scamacca. All. Paolo Zanetti.



