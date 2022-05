Simone Pontesilli, marito Ferzan Ozpetek/ “E’ un compagno di vita e di viaggio”

Simone Pontesilli e Ferzan Ozpetek: il matrimonio dopo 14 anni d’amore

Simone Pontesilli è il marito di Ferzan Ozpetek, il regista e scrittore turco de Le fate Ignoranti. Un grande amore quello tra i due che hanno vissuto la loro relazione con massima discrezione e lontano dal clamore del mondo del gossip e dello spettacolo. Una decisione che rispecchia il carattere schivo e riservato del regista, ma anche del compagno che da diversi anni è anche diventato il marito. La coppia è felicemente innamorata da ben diciotto anni di cui quattordici di convivenza. Nel 2016, per la precisione il 27 settembre, Simone e Ferzan hanno deciso di sposarsi pronunciando il lieto “si” durante un matrimonio riservato a cui hanno partecipato amici e parenti più stretti.

Per il regista di film di successo come “Saturno contro”, “Le fate ignoranti”, “Rosso Istanbul” e “Un giorno perfetto”, l’incontro con Simone gli ha sicuramente cambiato la vita. In rarissime occasioni Ferzan ha parlato del compagno; come quando intervistato dalla testata giornalistica “Huffington Post” ha dichiarato: “sposato non è esatto, non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”.

Simone Pontesilli e Ferzan Ozpetek: la storia di un grande amore

Il matrimonio tra Simone Pontesilli e Ferzan Ozpetek non è stato sbandierato al mondo. Il regista de “Le fate ignoranti”, infatti, ha sempre preferito tenere accese le luci sulla sua filmografia ed opere piuttosto che sulla sua vita privata. La presenza del compagno Simone però è stata importantissima nella creazione di diverse opere come ha raccontato proprio Ozpetek che, durante un’intervista, ha rivelato che il compagno Simone è il protagonista del secondo romanzo dal titolo “Sei la mia vita”.

Una coppia silenziosa, ma che si ama alla follia senza bisogno di pubblicare selfie o stories sui social. A conferma che l’amore negli anni 2000 non ha bisogno né di pubblicità né dell’occhio curioso della gente.











