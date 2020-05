SIMONETTA STEFANELLI, EX MICHELE PLACIDO/ Dopo il ritiro è diventata commerciante

Pubblicità

Simonetta Stefanelli è nota ai più come l’“ex moglie” di Michele Placido. Questa dicitura, a dire il vero, non è corretta, dal momento che il loro matrimonio è stato ufficialmente dichiarato nullo dalla Sacra Rota, permettendo all’attore di sposarsi nel 2012 con la giovane Federica Vincenti. La Stefanelli, però, è e rimane la madre di Violante, Brenno e Michelangelo, i tre figli che Michele ha avuto con lei tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta. Lui stesso, riguardo alla donna, ha raccontato: fu “un colpo di fulmine, era di una bellezza rara”. Tuttavia, “non ci siamo ritrovati su tanti piani…”. Nella stessa intervista rilasciata a Io donna, Placido ha paragonato la sua ex alla donna con cui sta tuttora, Federica, spiegando come con la prima non avrebbe mai potuto funzionare: “Federica vede la vita in un modo che mi è vicino: suona il pianoforte, ama la poesia, si occupa di produzione teatrale. Abbiamo scoperto di amarci dopo un anno e mezzo che ci conoscevamo: le affinità elettive venivano fuori sempre di più proprio sul fronte della passione per il lavoro”.

Simonetta Stefanelli: la carriera

Simonetta Stefanelli, ex di Michele Placido, nasce a Roma il 30 novembre 1954 (è dunque più giovane di lui di 8 anni). Inizia a lavorare nel mondo del cinema quando è poco più che una bambina, distinguendosi fin da subito per la sua dolcezza e il suo sguardo che i critici definiranno “da cerbiatto”. Il primo piccolo ruolo è nel film del 1968 Una moglie giapponese?, seguito negli anni Settanta da parti di sempre maggiore rilievo come quella all’interno della pellicola drammatica In nome del popolo italiano, per la regia di Dino Risi. A 16 anni ottenne il ruolo che segna una svolta nella sua carriera – peraltro appena inaugurata -, vale a dire quello ne Il Padrino di Francis Ford Coppola. Nel film, Simonetta interpreta Apollonia Vitelli-Corleone, moglie di Michael Corleone. La fama e una certa specie di ‘prestigio’ ottenuti con Il Padrino si spengono però ben presto, fino a quando la Stefanelli non opta per un abbandono definitivo delle scene. Nel 1975, contestualmente alla sua ribalta, conosce il collega Michele Placido, al quale risulterà legata stabilmente dal 1989 al 1994. Insieme hanno avuto Violante (nata nel 1976), Michelangelo (nato nel 1989) e Marco Brenno (nel 1991). A partire dal suo ritiro, nel 1990, Simonetta ha intrapreso l’attività di commerciante.



