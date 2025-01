Sing 2 – Sempre più forte, film di Italia 1 della Illumination

Sing 2 – Sempre più forte è la commedia musicale di animazione del 2021 che Italia 1 manda in onda sabato 4 gennaio, in seconda serata, alle 23:40. La pellicola è distribuita da Universal Pictures e prodotta da Illumination Entertainment, Universal Pictures, i creatori delle saghe Cattivissimo me e Pets. La regia e la sceneggiatura sono di Garth Jennings, le musiche di Joby Talbot. Il film è il sequel di Sing che aveva visto sempre Jennings alla regia.

Tornano tutti gli interpreti del primo film, con Matthew McConaughey nei panni del protagonista (doppiato ancora una volta da Francesco Prando), il koala Buster Moon, ma si sono aggiunti nuovi personaggi. Il più importante è certamente Bono degli U2, che veste il ruolo di Clay Calloway, il cantante leone, che in italiano è doppiato dal nostro Zucchero. Altri personaggi sono Darius (la cui voce italiana è di Frank Matano), Jimmy e Porsha Crystal (due lupi imprenditori papà e figlia), Suki (una cagnetta di razza Saluki che fa la talent scout), Nooshy (una lince che balla la breakdance) e Klaus Kickenklober (una scimmia nasica, insegnante di ballo di Johnny).

La trama del film Sing 2 – Sempre più forte: l’arrivo di una famosa rockstar

In Sing 2 – Sempre più forte, dopo il successo della gara canora e la ripresa del suo teatro nel primo film, Buster Moon con i suoi amici decidono di debuttare al Crystal Tower Theater. Salire sul quel palco è però impossibile senza avere conoscenze. Buster con la sua banda di amici formata dall’istrice rockettara Ash, dal maialino Gunter, dalla maialina Rosita, dall’elefante mastodontico Meena e da Johnny il gorilla con un grande cuore, dovrà entrare negli studi della Crystal Entertainment senza farsi vedere da nessuno.

Il direttore è Jimmy Crystal, un lupo spietato e Buster per raggiungere il suo intento dovrà accaparrarsi il suo interesse. Per questo gli fa credere che porterà all’interno del suo gruppo la rock star Clay Calloway. Questa volta Buster l’ha detta grossa, perché nella sua vita non ha mai conosciuto Clay, il quale, da quando è morta sua moglie, è scomparso dalle scene. Così, in poco tempo, da una parte Buster e Gunter dovranno preparare il loro spettacolo teatrale e dall’altra, per proteggersi dalle minacce del lupo Crystal Mount, dovranno fare in modo che il leone Clay si unisca a loro.