Sing Sing/ Commedia italiana oggi lunedì 27 marzo su Rete4

Sing Sing, la commedia di Rete4 diretta da Sergio Corbucci

Oggi lunedì 27 marzo su Rete4 va in onda nel pomeriggio alle ore 16:30 il film italiano Sing Sing, girato nel 1983 con la regia di Sergio Corbucci. Si tratta di una commedia divisa in due episodi, che ha come protagonisti Enrico Montesano e Adriano Celentano. Il film, che ha una durata complessiva di 110 minuti, è stato distribuito in italiano da C.E.I.A.D. Il soggetto della commedia è stato scritto da Franco Fermini ed Enrico Oldoini, che si sono occupati anche della sceneggiatura insieme al regista stesso, Sergio Corbucci. La scenografia è opera di Marco Dentici, mentre i responsabili per la fotografia ed il montaggio sono rispettivamente Sandro D’Eva e Ruggero Mastroianni.

Il celebre cantautore ed attore Adriano Celentano ha anche composto le musiche per la colonna sonora del film, incentrate sul tema de Il Ragazzo della Via Gluck, assieme ad Armando Trovajoli. La collaudata coppia di attori protagonisti Celentano-Montesano è la stessa dei film Qua La Mano (1980) e Culo e Camicia (1981). Nel cast internazionale, poi, troviamo anche Vanessa Redgrave e Marina Suma.

Sing Sing, la trama del film

Qui di seguito la trama della commedia italiana Sing Sing, che andrà in onda oggi lunedì 27 marzo a partire dalle ore 16,30 su Rete4. Nel prologo troviamo Adriano Celentano ed Enrico Montesano che, insoddisfatti del loro film alla vigilia dell’anteprima, pensano a due episodi alternativi per migliorare la pellicola. Il primo dei due episodi, intitolato Edoardo, ci porta nella vita di Edoardo Mastronardi (Enrico Montesano), un meccanico di Roma con il pallino per il Regno Unito. Alla soglia dei trent’anni, Edoardo scopre le sue vere origini: il padre è un nobile caduto in miseria e la madre è una prostituta che, per le sue maniere eleganti, è soprannominata nell’ambiente La Regina d’Inghilterra.

A causa di questo soprannome, Edoardo si convince di essere proprio il figlio della sovrana e così parte per l’Inghilterra, con il fermo obiettivo di conoscere sua madre: i risvolti della vicenda, però, saranno del tutto inaspettati, quando Edoardo salva la vita alla vera Regina Elisabetta (Vanessa Redgrave). Il secondo episodio, Boghi, racconta invece la storia di Alfredo Boghi (Adriano Celentano), tenente di polizia dalle maniere burbere, impegnato a difendere Linda (Marina Suma) dalle molestie di un maniaco. Tra Alfredo e Linda scatta subito una grande simpatia, e alla fine il tenente cercherà di conquistare la bell’attrice in modo inaspettato.











