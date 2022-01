Single ma non troppo/ Su Rai 1 il film con Dakota Johnson

Single ma non troppo, su Rai ! una commedia sentimentale

Single ma non troppo andrà in onda in prima visione su Rai 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi, 19 gennaio. Si tratta di una pellicola del genere sentimentale, commedia dell’anno 2016. Il cast è formato da attori molto famosi come Dakota Johnson, che ha vestito questa volta i panni di una simpaticona.

Al suo fianco in “Single ma non troppo” troviamo Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann, Nicholas Braun, Jason Mantzoukas e Damon Wayanas Jr. Il film è stato tratto dal romanzo di Liz Tuccillo. La fotografia è curata da Christian Rein mentre al montaggio troviamo Tia Nolan. Le musiche sono di Fil Esler e la scenografia di Steve Saklad.

Single ma non troppo, la trama del film: una pausa di riflessione

In Single ma non troppo Alice deve partire per New York e chiede al suo fidanzato di prendersi una pausa, perché lei è in crisi e vuole capire meglio se stessa e chi è davvero. Con lui sta insieme da tanti anni, ovvero dai tempi del liceo. Quando è arrivata nella Grande Mela inizia presto a fare carriera come assistente in uno studio legale e stringe molto amicizia con una sua collega. Quest’ultima è un po’ particolare e pazza, preferisce le relazioni brevi e le avventure con gli uomini e la trascina a divertirsi nei locali della città, come discoteche e pub. In una delle tante feste la protagonista conosce il barista, un giovane bel ragazzo. Tom la convince a sciogliersi e quindi decide di andarsene con lui e passano tutta la nottata a parlare della loro vita e storie d’amore e diventano buoni amici.

Da qui iniziano tante coincidenze insieme, infatti Alice va dal suo ex fidanzato, in quanto è davvero convinta che lui è quello giusto per lei. Purtroppo però lui adesso si è messo con un’altra donna. Alice rimane molto male e quindi inizia a divertirsi tra discoteche, locali, alcol e ragazzi. A Tom piace Lucy, ovvero una ragazza che va spesso nel locale dove lavora. Quest’ultima vuole disperatamente incontrare l’uomo dei sogni, in poco tempo. Meg, infine, vuole diventare madre, anche senza avere per forza un uomo nella sua vita, che però conoscerà quando ormai la situazione non si può cambiare. Tra una serie di vicissitudini la protagonista capisce che quello che davvero è importante è amare prima di tutto se stessi.

Video, il trailer del film “Single ma non troppo”





