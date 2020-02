Sinisa Mihajlovic/ Dimesso stamattina dall’ospedale: in panchina per Roma Bologna?

Sinisa Mihajlovic potrebbe stupire tutti ancora una volta. Mihajlovic infatti è uscito proprio stamattina dall’ospedale Sant’Orsola e stasera potrebbe essere in panchina a Roma accanto al suo Bologna. Di certo possiamo evidenziare che Mihajlovic ha avuto l’ok dai medici – notizia eccellente a prescindere che stasera sia all’Olimpico per Roma Bologna oppure no – e ancora una volta potrebbe dunque stupire tutti. Infatti Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale bolognese Sant’Orsola, che lo aveva in cura ancora una volta dal 27 gennaio scorso e il nosocomio felsineo ha diffuso oggi il seguente comunicato medico: “Il signor Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seragnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”.

SINISA MIHAJLOVIC DIMESSO: PRESENTE A ROMA BOLOGNA?

Con queste premesse, possiamo anche immaginare Sinisa Mihajlovic che prende il primo treno in direzione Roma, raggiunge la sua squadra nella Capitale e questa sera magari si accomodi anche in panchina per guidare i rossoblù in Roma Bologna. Non sarebbe nemmeno un colpo di scena incredibile: in questi mesi l’allenatore serbo ci ha abituato ad apparizioni anche imprevedibili. L’ultima risale giusto a settimana scorsa: Mihajlovic come detto era ricoverato al Sant’Orsola, ma ottenne il permesso per un’uscita dall’ospedale in occasione di Bologna Brescia. Certo, allora i rossoblù giocavano in casa e non c’era di mezzo un viaggio fino a Roma: tuttavia proprio oggi Sinisa è stato dimesso e siamo sicuri che, se ci fosse anche una sola possibilità di essere in panchina all’Olimpico questa sera, mister Mihajlovic non se la farà sfuggire.

