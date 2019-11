Sinisa Mihajlovic, fatto il trapianto di midollo osseo/ Intervento lo scorso ottobre

E’ stato eseguito il trapianto di midollo osseo sull’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. A renderlo noto poco fa il quotidiano Repubblica, citando l’ospedale Sant’Orsola, attraverso una breve comunicazione diffusa dalla società calcistica felsinea. “Trapianto di midollo osseo – si legge nel comunicato apposito – da donatore non familiare. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti”. L’intervento è stato eseguito lo scorso 29 ottobre presso l’istituto Ematologia Seragnoli, dove lo stesso tecnico è in cura dallo scorso mese di luglio, da quando cioè ha scoperto di avere la leucemia, annunciandolo poi pubblicamente attraverso un’apposita conferenza stampa. Mihajlovic aveva diretto ieri l’allenamento del Bologna, e prima della seduta di Casteldebole, avvenuta attorno alla mezzogiorno, si era intrattenuto per qualche minuto con la strada.

SINISA MIHAJLOVIC DOMENICA IN PANCHINA

Pochi giorni fa Mihajlovic era stato fotografato in compagnia della moglie Arianna, mentre sorridente lasciava l’ospedale, dopo aver finito il terzo ciclo di chemioterapia nel giro di pochi mesi. Alle ore 8:00 aveva concluso presso il policlinico bolognese le ultime terapie, quindi alle 12:30 era stato dimesso per tornare a casa sua con tanto di scritta: “Più bella cosa non c’è. Back Home”. Mihajlovic aveva iniziato il suo nuovo ciclo di cure a fine ottobre, pochi giorni dopo aver presenziato in panchina nella gara dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. E’ molto probabile che Sinisa si rivedrà per la sfida in programma questa domenica, a partire dalle ore 12:30, contro il Parma, allo stadio Dall’Ara. Domani sarà invece di nuovo a Casteldebole per dirigere la rifinitura in vista appunto del derby contro i Ducali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA