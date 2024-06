Arianna Rapaccioni e dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic/ “Usato i social per illudermi e sentirmi viva”

Sinisa Mihajlovic, lo sfogo della moglie Arianna Rapaccioni: “Nascosto la mia vera sofferenza”

Sono passati esattamente un anno e sei mesi dal 16 dicembre 2022, da quando Sinisa Mihajlovic è morto, stroncato a soli 53 anni da una grave forma di leucemia. Per gli amanti dello sport e non solo è stato un grandissimo calciatore prima e un ottimo allenatore poi ma per la moglie Arianna Rapaccioni è stato soprattutto il compagno di vita perso troppo presto. I due sono stati insieme 27 anni ed hanno avuto cinque Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas. E nelle scorse ore Arianna Mihajlovic ai social ha voluto affidare un duro sfogo, ha spiegato ai suoi follower di essere stata eccessivamente presente sui social ed aver mostrato un’immagine falsa di se, felice e sorridende quando la verità era tutt’altra.

Nel dettaglio, la vedova di Sinisa Mihajlovic, Arianna postando una foto di se felice e sorridente, apparentemente, ha confessato: “Sono consapevole di aver utilizzato Instagram in questi ultimi anni in modo eccessivo quasi a voler avere l’illusione di essere felice. Una felicità che nella maggior parte dei casi non esisteva. È stato un modo per continuare a sentirmi viva e per nascondere la mia vera sofferenza che è stata davvero tanta! Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete dimostrato non giudicandomi e capendomi! Vi abbraccio virtualmente con tanto affetto.” E colpisce soprattutto la serenità della foto in netto contrasto con l’amarezza dello sfogo a corredo.

Arianna Mihajlovic e il dolore per la morte del marito Sinisa: “È stato un anno difficilissimo”

Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna Rapaccioni ed i figli più grandi in tutte le interviste rilasciate e con post sui social hanno sempre ricordato con amore e affetto il marito e padre che se n’è andato troppo presto. È stato un grande amore quello tra Sinisa e Arianna, quando si sono conosciuti lui aveva 25 anni e lei 23, si sono sposati dopo molti anni di relazione, nel 2005 ed hanno avuto cinque figli. L’ex showgirl è rimasta accanto al marito durante tutto il doloroso calvario della malattia.

In un’intervista concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, aveva confessato: “È stato un anno difficilissimo, ho alternato emozioni diverse. I primi mesi non riuscivo a fare nulla, poi con l’aiuto di un professionista sto cercando di elaborare il lutto e accettarlo. Continuo a vivere per i miei figli e per onorare Sinisa, che era un combattente e amava tantissimo la vita. Voglio ricordare in ogni momento mio marito.”













