Sinisa Mihajlovic, com’è morto: la malattia e l’amore per i figli/ L’ex calciatore: “Vincerò la battaglia…”

Sinisa Mihajlovic, tanto come calciatore quanto da allenatore, è riuscito a farsi iscrivere all’albo dei volti più iconici dello sport. Nel rettangolo di gioco era il suo sinistro potente e preciso a fare scuola; da tecnico si è invece imposto con la sua verve, un carattere a tratti pungente ma sempre stimolante per i propri calciatori. Purtroppo, nel 2022, è stato strappato alla vita a causa di una terribile malattia che lo ha attanagliato per anni: la leucemia.

“Affronterò questa sfida a petto in fuori e vincerò la battaglia”, queste le parole di Sinisa Mihajlovic parlando della malattia nel 2019, poco dopo la prima diagnosi. Da allora il tecnico ha lottato senza mai mollare la sua passione per il calcio e soprattutto attorniato dall’amore della sua famiglia, sua moglie Arianna Rapaccioni e i figli: Virginia, Miroslav, Dusan, Nicholas e Marko.

“Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me, ma sono pronto a darle un’altra lezione”, nel 2022 Sinisa Mihajlovic è tornato a dover fronteggiare la leucemia che sembrava finalmente debellata grazie alla sua grinta e alle costanti cure del caso. Purtroppo però, la partita contro la malattia ha avuto l’esito che non avremmo mai voluto raccontare e nell’estate di quell’anno la sua scomparsa venne accolta da un cordoglio commosso e incredibile. Dalla moglie Arianna ai figli di Sinisa Mihajlovic, passando per i uomini di sport e addetti ai lavori: chiunque abbia avuto modo di conoscerlo non ha potuto contenere le lacrime nel giorno del suo addio alla vita.

Sinisa Mihajlovic aveva un rapporto speciale con i suoi figli – Virginia, Miroslav, Dusan, Nicholas e Marko – un legame viscerale che insieme a sua moglie Arianna Rapaccioni ha costruito e fortificato negli anni. Di recente, la primogenita Virginia ha annunciato la sua seconda gravidanza che si ricollega alla scomparsa del padre per un gesto di grande amore. Virginia ha infatti deciso di chiamare suo figlio Leone Sinisa; il piccolo vedrà la luce nel intorno alla seconda metà del mese di settembre e porterà dunque il nome del suo iconico e compianto nonno Sinisa Mihajlovic e crescendo avrà sicuramente modo di scoprire l’importanza di una tale eredità affettiva.











